Aprés un Bordeaux – OM « minable », Pierre Ménès prévient les marseillais !

L’OM et Bordeaux ont proposé un triste spectacle dimanche soir en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Un 0-0 qui confirme les difficultés actuelles de l’OM qui va devoir retrouver un jeu offensif plus conséquent…

Sur son blog, Pierre Ménès a donné son sentiment après cette rencontre…

Une bouillie de football… un 0-0 effarant de faiblesse technique — Ménès

Une bouillie de football vue au Matmut Atlantique, un 0-0 effarant de faiblesse technique entre Bordeaux et Marseille. À un moment en seconde période, on avait l’impression d’assister à un match de quartier, avec des chandelles et deux équipes qui ne parvenaient pas à faire trois passes de suite. Minable. Mais bon, j’ai du mal voir puisqu’à entendre les acteurs à la fin, tout le monde avait l’air content, tout le monde a trouvé que c’était un bon match. S’ils veulent continuer à nous prendre pour des truffes, c’est leur problème… Il y a bien eu ce but de Pablo, justement refusé si l’on s’en tient au règlement. Le règlement a changé, ça ne m’empêche pas de le trouver complètement stupide. A part ça ? Deux tentatives de Radonjic repoussées par Costil, la frappe de Basic sur la barre et les deux parades de Mandanda devant Oudin et sur la tête de Pablo. C’est trop peu pour une équipe qui est 2e de Ligue 1 et en course pour la Ligue des Champions. Marseille n’a marqué qu’un but en 2020 et reste sur deux 0-0. Derrière, Rennes revient fort et Lille n’a pas encore abdiqué. Les Marseillais vont devoir faire attention et vite reprendre leur marche en avant. » Pierre Ménès – source : Canal+