Arbitrage : Hors-jeu sur le penalty ? Faute sur Germain sur le 2-2 ? Les actions polémiques du match OM – Amiens!

L’Olympique de Marseille s’est fait rattraper dans les dix dernières minutes du match hier soir par Amiens. Un scénario rageant entaché de faits de jeu pour les supporters olympiens…

Tout d’abord sur l’action du penalty concédé par Jordan Amavi, certains se demandent si Guirassy n’est pas hors-jeu au départ de l’action. À chacun de juger en tout cas la marge est très fine.





Ensuite, les avis sont divisés sur le cas de la faute d’Amavi sur l’action. Villas-Boas estime par exemple que c’est l’attaquant amiénois qui percute l’ex-niçois et le fait tomber. Et qu’il n’y avait donc pas faute.



« Je m’excuse pour cet échange de paroles avec l’arbitre. Je pensais qu’il y avait faute sur Valère Germain (juste avant le but) mais il n’y avait pas faute. Le penalty, je pense que c’est une mauvaise décision de la personne qui est sur la VAR, qui n’a pas fait son travail. De toute façon, il y a des opinions diverses sur le sujet, je dois les respecter. Mon rôle est de respecter les arbitres et de ne pas en faire trop même si je pense que la jambe de Guirassy va contre le genou d’Amavi. Si on a une assistance vidéo millimétrique pour dire que Guirassy n’est pas hors jeu, on doit avoir un appel du VAR pour au moins regarder l’image. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse d’après-match

Pas de faute sur Germain sur le 2-2 ?

Enfin, le staff de l’OM estimait à chaud qu’il y avait une faute sur Valère Germain sur la récupération de balle amiénoise qui entraîna l’égalisation dans les arrêts de jeu. Le coach portugais de l’OM a reconnu en après-match (voir plus haut) s’être trompé sur cette situation et s’est publiquement excusé.

Gol de Amiens

2-2 pic.twitter.com/BFHF2pgnyK — Solo Goles 23 (@23Goles) March 6, 2020