Arbitrage : L’OM a fait plus que publier un communiqué !

Les dirigeants marseillais ne digèrent toujours pas l’arbitrage delors du match entre Lens et l’OM samedi dernier lors de la 34e journée de Ligue 1. Dans un long communiqué publié ce mardi, le club déplore une nouvelle fois une accumulation de décisions arbitrales allant systématiquement en sa défaveur.

L’OM demande des comptes à la DTA

RMC Sport indique ce mercredi que le club marseillais a contacté la direction technique de l’arbitrage pour faire part de son incompréhension sur les récentes décisions arbitrales. Par le biais de son président Pablo Longoria, l’OM déplore un manque de cohérence des règles de recours à la VAR et une équité sportive à géométrie variable. Le club insiste sur deux actions similaires ayant eu lieu le même week-end et ayant été jugé différemment. Sanchez a été sanctionné d’une faute après son contact avec Danso ; Le montpelliérain Chotard a lui été épargné par l’arbitre après un accrochage similaire avec Lepenant avant un but de Wahi. Plusieurs actions qui auraient nécessité l’intervention de l’assistance à la vidéo auraient également été répertoriés par le club. Reste à savoir si les Phocéens seront entendus à l’aube d’un sprint final qui s’annonce sous haute tension.