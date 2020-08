Arrêté sur les maillots du PSG : la préfecture fait marche arrière

Face au tollé provoqué par leur décision d’interdire de centre ville de Marseille les maillots du PSG, la préfecture de police des Bouches du Rhône a fait marche arrière. L’arrêté préfectoral a été abrogé !

La préfecture de police des Bouches du Rhône recule. Face à l’incompréhension médiatique et politique qu’avait provoqué la décision d’interdire de centre ville les maillots du PSG le soir de la finale de la Champions League, le préfet de police a finalement abrogé cet arrêté préfectoral.

« Face à l’incompréhension suscitée par cet arrêté, le préfet de police a décidé ce jour de l’abroger. »

« Cet arrêté avait pour seul objet la protection des supporters parisiens, et ne visait en aucun cas à restreindre la liberté de circulation. Suite à l’agression de deux personnes, dont l’une portait le maillot du Paris Saint-Germain, en marge de la demi-finale, il visait à éviter que les supporters parisiens ne puissent trop facilement être identifiés et pris pour cible.

Face à l’incompréhension suscitée par cet arrêté, le préfet de police a décidé ce jour de l’abroger. Il invite instamment les supporters parisiens qui assisteront à des retransmissions de la finale à Marseille à ne pas porter de signes ostentatoires dans l’espace public et à faire preuve de modération dans leurs éventuelles célébrations afin de ne pas être pris à parti ». Préfet de police des bouches du rhone. Les forces de l’ordre déployées autour du vieux-port seront particulièrement vigilantes afin d’empêcher l’action de tout fauteur de trouble, sans exception. »

Préfet de police des Bouches du Rhône. Source : Communiqué de presse : 21/08/2020