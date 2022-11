AS Monaco – OM (2-3) : « L’arbitre était pour Marseille ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé (2-3) au terme d’un match au scénario complètement dingue et un but à la dernière seconde de la partie (90+8) . Les Monégasque n’ont pas du tout digéré cette défaite qu’ils mettent sur le dos de l’arbitrage. Au micro de Prime Video juste après le coup de sifflet final, Axel Disasi a ainsi chargé l’arbitre de la rencontre entre l’OM et l’ASM M. Benoît Bastien.

« L’arbitre s’est laissé envahir par l’ambiance marseillaise »

« À partir du moment où l’OM a égalisé, l’arbitre était pour Marseille, On ne fait pas de la danse, c’est du football. C’est toujours la même chose. Je suis désolé, mais dans les 15 dernières minutes, l’arbitre était pour Marseille. On fait un sport de contact. Youssouf fait le retour sur Payet, il se laisse tomber. À partir de la 84ème, je suis désolé, mais pour moi, l’arbitre s’est laissé envahir par l’ambiance marseillaise. À l’arrivée, ça nous coute le match. Je suis persuadé qu’il n’y a pas faute sur la dernière. » Axel Disasi – Source Prime Video (13/11/2022)

L’entraîneur de l’AS Monaco Philippe Clément s’est également senti lésé par certaines décisions arbitrales lors de cette rencontre au sommet de la 16e journée de Ligue 1.

Ce sont deux décisions décisives

« Je dois d’abord dire que l’arbitre de ce soir est l’un des meilleurs en France, et cela ne change pas après ce match, explique le coach monégasque à chaud juste après le match. Il y a deux décisions qui étaient cruciales dans les dix dernières minutes. D’abord l’action, au milieu avec Breel Embolo, il est taclé comme au rugby ou au judo où on donnerait un Ipon pour cela. Mon joueur prend le carton jaune, c’était bizarre. Trente secondes après, on prend le but. A la fin, Payet, qui est un grand joueur, avec beaucoup d’expérience, était entre trois joueurs et voulait juste tomber, il n’y a pas de vrai contact. On se retrouve dans une situation très dangereuse et on prend le but. Ce sont deux décisions décisives. Je suis déçu, parce que mes joueurs n’ont pas reçu ce qu’ils ont mérité aujourd’hui. Surtout avec cette deuxième mi-temps »