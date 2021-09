Monaco – OM : Deux absents importants côté monégasque

L’Olympique de Marseille se déplace à Monaco demain soir à 21h pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le club de la Principauté devra faire sans deux de ses joueurs en défense.

L’Olympique de Marseille s’apprête à disputer son premier choc de la saison ce samedi soir. En effet, les Phocéens se déplaceront demain à Monaco pour le compte de la 5e journée de Ligue 1.

Depuis le début de saison, les joueurs de Jorge Sampaoli sont en pleine confiance puisqu’ils ont engrangé 7 points sur 9 possible face à Montpellier, Bordeaux et Saint-Étienne. De son côté, l’AS Monaco peine à démarrer sa saison. En effet, le club de la Principauté ne comptabilise que 4 points en autant de rencontres. Éliminés lors des barrages de la Ligue des champions, les joueurs de Niko Kovac auront certainement à coeur de sortir une belle prestation face à l’OM ce samedi.

Deux absents du côté de Monaco

Côté phocéen, Gerson manquera à l’appel puisqu’il n’est pas encore de retour et vient de disputer son dernier match avec la sélection brésilienne. Toutefois, l’effectif monégasque ne sera pas non plus au complet.

En effet, Guillermo Maripan et Djibril Sidibé ne seront pas de la partie pour affronter l’Olympique de Marseille ce samedi. En ce qu’il concerne le défenseur chilien, il connaît le même problème que Gerson et de nombreux internationaux sud-américains. En effet, pour rattraper le retard lié au Covid-19, la zone Amérique du Sud a planifié les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 jusqu’à hier soir. Un problème qui pourrait intervenir 2 à 3 fois dans la saison et pénaliser certains clubs de Ligue 1.

Marseille est l’un des favoris pour le podium – Kovac

Hier, Niko Kovac s’est exprimé en conférence de presse en vue du match face à l’Olympique de Marseille demain soir. Il considère que le club phocéen est l’un des favoris pour accrocher une place sur le podium à l’issue de la saison.

« L’OM a toujours été une des meilleures équipes du championnat de France. Pour moi, Marseille est l’un des favoris pour le podium. Nous avons vu leurs gros progrès entre la saison dernière et celle-ci. Ils jouent avec agressivité et sur un rythme élevé, pressent aussi haut que possible, ils n’abandonnent jamais et marquent beaucoup dans le dernier quart d’heure, ce qui montre qu’ils sont au point physiquement. » Niko Kovac – Source : conférence de presse (09/09/2021)