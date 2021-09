AS Monaco – OM : Une bonne nouvelle à venir pour Sampaoli ?

Alors que l’OM pensait faire sans Gerson et Konrad de la Fuente, toujours en sélection, pour le déplacement à Monaco, le club phocéen compterait faire tout son possible pour que Jorge Sampaoli dispose de ses deux joueurs samedi soir.

Ces derniers jours, l’OM s’était fait une raison sur les absences de Gerson et de Konrad de la Fuente pour le déplacement à Monaco samedi soir. En effet, le Brésil affronte le Pérou ce vendredi à 2h30 et les Etats-Unis affrontent le Honduras ce jeudi à 4h30.

Si la situation semble assez compliquée pour le milieu de terrain, La Provence croit savoir que l’OM compte tout faire pour avoir Konrad de la Fuente et Gerson pour le déplacement à Monaco ce samedi soir. Si l’OM parvient à rapatrier ses deux éléments à temps, ce sera ensuite à Jorge Sampaoli de trancher sur une éventuelle participation de leur part samedi soir.

Un temps de récupération trop court

Toutefois, si les deux joueurs parviennent à être à disposition du technicien argentin pour la rencontre, il semble peu probable que Gerson et Konrad de la Fuente soient titulaires. En effet, le temps de récupération risque d’être beaucoup trop court entre le temps du voyage et les minutes disputées en sélection.

À en croire La Provence, si Jorge Sampaoli décide de se passer d’eux, il pourrait titulariser Luis Henrique sur le flanc gauche de l’attaque et aligner Amine Harit pour soutenir Dimitri Payet dans son rôle de faux numéro 9.

En ce qu’il concerne les autres internationaux, Jorge Sampaoli, devrait pouvoir compter sur tout le monde. En effet, Steve Mandanda et Mattéo Guendouzi n’ont pas disputé la moindre minute en Equipe de France. William Saliba n’a pas pris part à la dernière rencontre avec les Espoirs. Même s’il a joué l’intégralité de la rencontre face aux Pays-Bas, Cengiz Ünder devrait également être de la partie. Enfin, le technicien argentin pourra aussi compter sur Duje Caleta-Car qui n’a pas disputé la moindre minute sous la tunique phocéenne depuis le début de la saison.

🔒 « On fait ce qui est en notre pouvoir pour qu’ils soient à la disposition de l’entraîneur samedi » #OM #TeamOMhttps://t.co/9C6CIMcWie — La Provence OM (@OMLaProvence) September 8, 2021

Konrad est capable d’éliminer n’importe quel défenseur — Franek

Invité dans notre émission en juin dernier, Franek, spécialiste du FC Barcelone et de sa Masia nous avait permis de mieux connaître le profil de Konrad de la Fuente. En espérant que Jorge Sampaoli pourra compter sur lui samedi soir…

« On en a eu des phénomènes au Barça. Toutes façons, on connait la réputation de la Masia, on sait que c’est une très bonne école et qu’on apprend aux joueurs des choses différentes que dans beaucoup d’autres clubs. Forcément, dès qu’il y a un joueur qui sort du lot, il y a toujours une petite hype. On a eu Mbula, Deulofeu, on a eu des Bojan… Il y a énormément de joueurs au Barça qui ont finalement floppé alors que c’était les futurs je ne sais quoi. Il y a toujours cette incertitude avec Konrad parce que c’est un joueur qui a surtout joué en 3e division avec le Barça B. Il a beaucoup de qualités, il a un profil qui peut être très intéressant pour l’OM. En terme de qualité technique, c’est vraiment très fort, il est capable d’éliminer n’importe quel défenseur grâce à sa vitesse, à sa qualité de percussion et grâce à sa qualité de dribbles qui est très bonne. Il est très jeune, il a seulement 19 ans, il a du potentiel et une grosse marge de progression. » Franek – Source: Football Club de Marseille (14/06/2021)