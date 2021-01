AS Monaco – OM : les probables titulaires marseillais

Ce samedi, l’Olympique de Marseille se déplace à Monaco pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Alvaro et Lirola seront de retour, Amavi est toujours forfait, tout comme Kamara. Par contre Rongier est bien là. Quel onze de départ va mettre en place André Villas-Boas pour cette rencontre ?

André Villas-Boas devra encore faire sans Jordan Amavi, toujours en délicatesse avec son mollet. De plus, Boubacar Kamara est en phase de reprise et donc absent. Rongier, sorti sur blessure mercredi, est dans le groupe. Alvaro et Lirona font leur retour, Milik fait sa première apparition dans le groupe. Comment le coach marseillais va-t-il construire son onze ? Mandanda sera titulaire et capitaine, devant lui il va retrouver la charnière Alvaro / Caleta-Car. Sakai devrait rebasculer à gauche et laisser son couloir droit à Lirola…

MILIK sur le banc

Pape Gueye, orphelin de Boubacar Kamara, pourrait associé à Valentin Rongier et Sanson (toujours là malgré des négociations avec Aston Villa). Devant, Payet pourrait occuper son couloir gauche, Thauvin sera aligné à droite. Benedetto sera positionné à la pointe de l’attaque. Le coach olympien pourrait aussi tenter un changement de système vu les absents possibles au milieu, un 3-5-2 ?

Le onze de l’OM en 4-3-3



MandandaLirola, Alvaro, Caleta-Car, SakaiRongier, Gueye, SansonThauvin, Benedetto, Payet (ou Radonjic)

Le onze de l’OM en 3-5-2



MandandaBarlerdi, Alvaro, Caleta-CarLirola, Sanson (ou Rongier), Gueye, Sakai (ou Khaoui)PayetThauvin, Benedetto