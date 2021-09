AS Monaco – OM : Les raisons de l’absence de Dimitri Payet…

L’Olympique de Marseille se déplace à Monaco ce samedi soir à 21h pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Avec les absences d’Arkadiusz Milik et Jordan Amavi, Jorge Sampaoli devra faire avec un effectif réduit. Dimitri Payet n’est pas disponible non plus pour cette rencontre. La Provence et L’Equipe s’accordent à dire qu’une gêne musculaire l’éloigne des pelouses.

L’OM disputera ce samedi soir à 21h à Monaco un match pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Une rencontre où Jorge Sampaoli devra faire sans, Arkadiusz Milik qui travaille pour être de retour avant la fin du mois de septembre et Jordan Amavi qui a ressenti une douleur ces derniers jours.

Dimitri Payet est également indisponible pour cette rencontre. Selon les informations du journal La Provence, cette absence dans le groupe de Jorge Sampaoli serait dû à une gêne musculaire ressentie récemment.

L’Equipe ajoute que le numéro 10 de l’Olympique de Marseille ne serait pas vraiment en état mental de jouer cette rencontre en Principauté. En effet, le milieu offensif était au coeur des discussions et des décisions de la Commission de Discipline après les incidents face à l’OGC Nice à la fin du mois d’août.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Peres, Alvaro, Saliba, Lirola, Balerdi, Caleta-Car

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Nadir, Harit, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Ben Seghir, Dieng, Under

Qui pour remplacer Payet?

Avec l’absence de Dimitri Payet, Jorge Sampaoli pourrait aligner pour la première fois Amine Harit. Le Marocain, fraîchement arrivé, a un profil similaire au Réunionnais et pourrait être positionné en faux numéro 9 avec Bamba Dieng vu que Gerson devrait également rater ce match après son passage en Amérique du Sud avec sa sélection.

Mandanda

Saliba Balerdi Peres

Kamara Gueye (ou Rongier)

Guendouzi Harit

Under Dieng Henrique