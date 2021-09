Mercato OM : Sampaoli confirme qu’il aurait aimé un joueur supplémentaire à un poste bien précis !

L’OM va affronter l’AS Monaco ce samedi dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli est revenu sur le mercato estival olympien, il confirme qu’il aurait aimé disposer d’un attaquant supplémentaire

Interrogé sur le mercato estival de l’OM, Jorge Sampaoli a confirmé qu’il aurait aimé disposer d’un attaquant de plus de son effectif. Le coach olympien a précisé qu’il ferait sans et ce que la dernière recrue Amine Harit pourra apporter…

Nous aurions aimé un attaquant de plus — Sampaoli

« Il y a une position de l’entraîneur et la situation du club qui n’a pas pu compléter la totalité de l’équipe. Ce sont des choses qui arrivent et qu’il faut accepter. Nous allons travailler comme ça. Nous aurions aimé un attaquant de plus au regard des incertitudes sur la dernière année de contrat et Caleta-Car. Nous n’avons pas une quantité de joueurs importantes mais nous ferons avec. (…) Amine Harit va beaucoup nous apporter grâce à ses qualités techniques. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/09/2021)

