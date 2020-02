Daniel Riolo résume la victoire de l’OM face à l’ASSE à une chose !

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé 0-2 face à l’ASSE. Selon Daniel Riolo, le match a été très pauvre tactiquement.

A l’occasion du match de clôture de la 23e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a pris les trois points en terre stéphanoise. Grâce à des buts de Dimitri Payet et Radonjic, Villas-Boas et ses joueurs ont réussi à creuser un peu plus l’écart entre eux et le Stade Rennais.

On en est à des performances individuelles — RIOLO

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur une question que ses auditeurs lui posent souvent : le manque de discussions tactique lors de l’émission… Le journaliste a répondu en expliquant que dans des matchs comme ce mercredi soir, ce n’est pas possible de parler tactique.

A LIRE AUSSI : Pour Ménès « l’OM, cela commence quand même à être très sérieux… »

« Quand tu vois le Saint-Etienne Marseille de ce soir, j’aimerais que même des diplômés viennent nous dire ce qu’il s’est passé tactiquement pendant ce match. Si ça ne se résume pas à des performances individuelles… Tout ça pour dire que malheureusement, il y a une telle pauvreté grandissante de notre football que l’on n’en est plus là. On en est à des performances individuelles. Nos équipes sont des 1 + 1 + 1… Ce ne sont pas des équipes de 11 joueurs. Puel essaie mais son équipe ne ressemble à rien » Daniel Riolo – Source : RMC