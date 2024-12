ASSE – OM : Le point météo !

Bonne nouvelle pour tout le monde ! Selon les dernières prévisions de Météo France, le match entre l’ASSE et l’OM prévu ce dimanche soir et dont la tenue était incertaine à cause de possibles fortes chutes de neige, ne devrait pas être perturbé par la météo.

Alors que l’hiver commence à se faire sentir un peu partout en France, les supporters des deux équipes se demandaient si les conditions météorologiques pourraient jouer les trouble-fête pour ce choc de la 14e journée de Ligue 1. Rassurez vous, selon les prévisions de Météo France, il ne devrait pas y avoir d’importantes chute de neige à Saint-Étienne demain soir, et la tenue de la rencontre ne semble donc pas être menacée.

Un temps froids avec quelques averses mais pas de neige…

Les prévisions de Météo France annoncent des températures proches de 2 °C au coup d’envoi, avec un ciel légerement pluvieux. Pas de neige à l’horizon, mais il faudra tout de même bien se couvrir pour assister au match dans le chaudron. Une météo finalement plus clémente qu’attendu qui ne devrait donc pas gêner plus que ça les 22 acteurs de la rencontre.

Malgré ces conditions de jeu plus que fraîches, les olympiens devront se montrer solides pour conserver leur seconde place, revenir à 5 points du PSG et continuer sur leur incroyable série à l’extérieur. Une série qui fait d’ailleurs d’eux, la meilleure équipe des 5 grands championnats hors de leurs bases.

a lire aussi : OM : Riolo écarterait un joueur important du onze pour progresser dans le jeu