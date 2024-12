ASSE – OM : Les Pronos de Nico !

Après les victoires face à Lens et Monaco, l’OM va devoir se frotter à un promu de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne. Durant toute cette saison je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire Parions Sport sur les matchs de l’Olympique de Marseille.

Pour cette quatorzième journée de Ligue 1, l’OM se déplace dans le froid de Saint-Etienne. L’équipe entrainée par Olivier Dall’Oglio, est clairement amoindrie. En plus des blessés de longue date Anthony Briançon, Thomas Monconduit, et Ben Old, le coach stéphanois doit faire sans Augustine Boakye, Yvann Maçon, Aïmen Moueffek, Mickaël Nadé et Ibrahima Wadji tous blessés. De plus, Mathieu Cafaro, expulsé à Rennes, est suspendu pour ce match et le prochain…

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi devra encore se passer de Carboni (opéré du genou), Moumbagna mais aussi Lirola. Par contre, Cornelius et Harit ont repris l’entrainement cette semaine. Le coach italien de l’OM devrait confirmer Valentin Rongier au milieu. En effet, l’ancien capitaine a retrouvé une place dans le onze face à Lens et Monaco avec un impact important sur l’équilibre de l’équipe. De Zerbi devrait aligner une équipe proche des deux dernier match, seul Merlin pourrait faire son retour côté droit à la place de Garcia…

Mon prono : un but de Greenwood pour une cote à 2,40 !

« On va les manger sans mayonnaise »😆@MassimoStern

Et vous donnez vos prono pour #ASSEOM

🎁On vous offre 1O euros de Freebet avec le code promo FCM10 ➡️ https://t.co/Fgz3OqB3a2

Profitez en vite chez @ParionsSport#OM #ASSE #Ligue1 #Pronos pic.twitter.com/eVFDyyWL1n — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 8, 2024

Pour cet ASSE – OM, je pars donc sur un but de l’inévitable Mason Greenwood pour une cote de 2.40 chez notre partenaire Parions Sport. L’OM a clairement des arguments offensifs et l’ailier anglais est le meilleur buteur du club avec 9 buts (3e de Ligue 1 derrière David et Barcola). Recentré pour avoir moins a défendre, l’ancien joueur de Manchester City est plus proche du but et plus libre, il devrait avoir l’occasion de placer une frappe d’un de ses deux pieds, aussi efficace l’un que l’autre ! A noter qu’un but de Maupay est coté à 3.25 !

Bénéficiez de 10€ de freebets en plus du bonus de 90 euros remboursés sur le 1er pari grâce à notre code FCM10. Rendez-vous sur Parions Sport

A lire aussi : OM : les probables titulaires face à Saint Étienne !