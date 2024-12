OM : les probables titulaires face à Saint Étienne !

L’Olympique de Marseille se déplace à Saint Étienne ce dimanche 8 Décembre dans le chaudron, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Voici le onze que devrait aligner Roberto De Zerbi face à l’équipe d’Olivier Dall’oglio.

La semaine dernière, les olympiens se sont imposés dans le choc pour la deuxième place face aux Monégasques (2-1). Une victoire qui leur a permis d’enchaîner une deuxième succés de rang après leur victoire en terre lensoise il y a deux semaines (3-1). Cette série permet aux hommes de Roberto De Zerbi d’être second du championnat devant l’ASM. Ce match au chaudron est donc crucial pour les olympiens afin de consolider leur seconde place et de revenir à 5 points du PSG (en cas de succès).

Harit et Cornélius de retour

Pour Roberto De Zerbi, Carboni, Blanco et Moumbagna restent des blessés de longue date, auxquels il faut ajouter le nom de Pol Lirola toujours blessé ! Harit est candidat à une place dans le groupe tandis que Cornélius semble être encore trop juste malgré son retour à l’entraînement.

Henrique et Merlin alignés ?

Rulli sera titulaire dans les buts, avec une défense centrale probablement composée de Balerdi et Kondogbia (Brassier reste une option). Lirola est forfait et donc Murillo devrait animer le côté droit, tandis que Merlin devrait prendre une place de titulaire sur le côté gauche à la place de Garcia. Højbjerg et Rabiot, incontournables, tiendront le cœur du jeu aux côtés de Valentin Rongier, qui sera reconduit comme le troisième milieu de terrain. Greenwood, Henrique et Maupay débuteront sur le front de l’attaque olympienne.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murillo, Balerdi (cap), Kondogbia, Merlin – Rabiot, Hojbjerg, Rongier – Greenwood, Henrique, Maupay

En conférence de presse vendredi, le technicien italien a évoqué que les dernières performances de ses joueurs commencaient à se rapprocher de ce qu’il avait en tête :

« Contre Monaco, on a commencé à se rapprocher de ce que j’ai en tête. Le jeu arrive quand il y a le bon caractère, la bonne personnalité, mettre l’ambition qu’il faut. Si je devais choisir deux matches, je dirais la première période contre Reims et le match contre Monaco. C’est ce qui se rapproche le plus de ce que je veux faire. »

