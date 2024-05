Atalanta – OM : Deux préparations bien différentes !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce lundi soir, l’Atalanta s’est imposé 2-1 face à la Salernitana. Un résultat positif mais un match disputé à 3 jours de la reception de l’OM alors que les joueurs marseillais n’ont pas joué ce weekend !

Alors que l’OM était en mode repos le weekend dernier, l’Atalanta a dû jouer un match de Serie A face à la Salermitana, lundi. Si la victoire était au rendez-vous avec des buts de l’inévitable Scamacca et Koopmeiners, la programmation de ce match a de quoi surprendre. A 3 jours d’une demi-finale retour, le club a été contraint de jouer le lundi. Gasperini n’a pas énormément fait tourner par rapport à l’équipe alignée jeudi dernier face à l’OM, De Ketelaere et Koopmeiners étaient sur le banc. L’OM aura besoin de ces jours de repos supplémentaire pour avoir suffisamment d’énergie pour aller chercher cette qualification.

7 jours pour l’OM contre 3 pour l’Atalanta !

Sept jours pour préparer le retour côté #OM, trois pour l’Atalanta. Les joueurs de la Dea sont rentrés tard à Bergame hier soir après le match face à la Salernitana, entraînement ce matin pour ceux qui n’ont pas joué et prépa du match mercredi (entraînement, vidéo et analyse… https://t.co/QZZBE19SuP — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 7, 2024

L’OM jouera ce jeudi en Italie sa demi finale retour en Europa League. Les Marseillais sont avantagés par quelques jours de repos supplémentaires puisque les Bergamasques ont joué ce lundi soir face à la Salernitana.

Le coach Gasperini, cette décision d’avoir maintenu ce match de Serie A est forcément une mauvaise nouvelle. « L’Atalanta joue trois matchs par semaine depuis plus de deux mois, nous avons été pénalisés par cette situation. Nous aurions volontiers joué la reprise en premier, mais cela n’a pas été possible. Et la raison pour laquelle le match a été reporté est très grave (…). Jouer cette période avec un classement toujours conditionnel n’est pas facile, s’il y a une équipe qui n’est pas favorisée par le calendrier, c’est certainement l’Atalanta », a pesté le coach italien en conférence de presse après la victoire des siens face à la Salernitana

