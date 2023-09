Au cœur de rumeurs autour de la Vente OM, Zidane annoncé dans un autre club ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

France Bleu a relancé l’hypothèse d’une vente de l’OM et dans ce cas Zinedine Zidane serait intéressé par le projet. Mais le technicien français pourrait débarquer en Arabie Saoudite.

Selon Goal Arabia, Al-Hilal aurait fait de Zinédine Zidane sa grande priorité pour diriger son équipe. En effet, Jorge Jesus est sur la sellette d’autant que Neymar aurait lui-même réclamé son départ. Le média affirme que le club saoudien a eu des échanges avec l’agent du Français, le journaliste Talal Al-Otaibi précisant même que Zinedine Zidane sera la semaine prochaine à Riyad. Direction l’Arabie saoudite pour l’ancien entraineur du Real ?

Zidane vers Al-Hilal ?

Selon France Bleu, « l’Arabie Saoudite, lancée dans un immense projet d’investissements dans le football, aurait ciblé l’OM, pour en faire le Newcastle de la France. (…) Et si Zidane dit oui à l’OM, c’est seulement car le projet est très ambitieux. C’est-à-dire avec un budget qui permettrait de rivaliser avec les plus grands clubs d’Europe. Ce que lui ont garanti les dirigeants saoudiens avec qui il discute en personne. » Le média local précise que si Zidane est ouvert à cette idée, l’autre condition sera de « s’occuper du recrutement ». Le technicien français ne serait pas indifférent à un retour au Real Madrid mais aussi à la Juventus et l’OM…

Zidane ne viendra que pour un projet très ambitieux

Ce matin, El Mundo Deportivo, Zinedine Zidane « a rejeté la proposition du club français après le départ de Marcelino suite aux menaces des groupes ultras. Il n’est pas convaincu par la direction actuelle dirigée par Pablo Longoria. » Pour autant le média espagnol précise que « cela ne veut pas dire qu’à l’avenir, le rêve de l’ancien entraîneur du Real Madrid et des supporters de sa ville finira par se réaliser. Et cela parce que sa vente à un groupe arabe qui a manifesté son intérêt finit par être consommée. » En gros, si un jour l’Arabie Saoudite rachète l’OM et met les moyens…

Zidane pas fermé à l’OM si un gros projet se monte ?

Zidane avait le 22 mai 2022 évoqué l’OM au micro de La Provence et plus précisément la qualification pour la C1 avec Sampaoli. « Ravi. Non je n’étais pas devant le match mais je suis ravi. Quand on est supporter de l’OM, de toute façon on l’est toujours. Je suis ravi de leur qualification directe pour la Ligue des champions parce que ça s’est fait dans les dernières minutes. Cela aurait pu être Monaco. Je suis content pour Marseille que ça soit eux car on sait que ça règle pas mal de choses quand on se qualifie directement pour la C1. »