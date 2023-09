Mercato OM : Révélation sur la clause insérée par Longoria dans le contrat de Gattuso !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso a signé un contrat d’une saison plus une seconde en option. Pablo Longoria a inséré une clause pour valider cette prolongation de contrat.

En effet, selon L’Equipe, Gennaro Gattuso a signé un contrat d’un an plus une deuxième année en option, le technicien italien peut voir cette année supplémentaire être activée en mai prochain si l’OM termine dans le top 4 de la Ligue 1.

Gattuso, une seconde saison à condition de finir dans les 4 premiers ?

L’actualité de l’OMs’est encore accéléré hier après midi avec l’arrivée de Gennaro Gattuso à Marseille. Après avoir paraphé son contrat avec le club phocéen, l’ancien joueur du Milan AC a dirigé son premier entraînement avec sur les pelouses de la commanderie.

Le technicien a pris la parole pour faire passer quelques messages notamment sur la cohésion du groupe et la détermination à avoir. Il leur a ainsi dit qu’il voulait « créer une famille, et que dans une famille, on se chamaille, on se soutient, on se dit les vérités, mais on se bat ensemble jusqu’à la mort (…) qu’il se moquait de ce qu’ils (les joueurs) avaient fait avant, et qu’il ne leur demandait qu’une seule chose : être des guerriers sur le terrain », révèle ainsi le quotidien sportif l’Equipe dans ses colonnes.

On ne sait pas qu’elle est sa personnalité d’entraineur – Riolo

Le journaliste Daniel Riolo évoqué récemment l’arrivée de Gattuso à l’OM et sa dernière expérience au FC Valence. « Ce n’est pas parce qu’il a été bon joueur, qu’il observe bien le football et qu’il a connu de bons entraineurs, connaitre toutes les idées que l’on peut mettre en place sur un terrain, que l’on devient un entraineur qui arrive à structurer un message et à le faire passer aux joueurs. On ne sait pas qu’elle est sa personnalité d’entraineur, on a l’impression qu’il ne veut pas qu’on l’enferme dans un style, ça donne un entraineur pas abouti. Il va y avoir le paramètre langue aussi, même s’il parle italien, anglais et espagnol. Gattuso a quand même entrainé Naples, il a une grosse carrière de joueur. »