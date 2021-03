Aulas écarte totalement l’OM de son big 4 en Ligue 1 !

Dans un entretien accordé à l’AFP, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur le championnat français. Selon lui, une hierarchie se dessine en Ligue 1 et il écarte l’OM de son TOP 4.

L’Olympique de Marseille s’éloigne du podium et joue plutôt pour accrocher une place de 5e en Ligue 1 cette saison. Dans un entretien accordé à l’AFP ce mardi, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a donné son avis sur le championnat français.

les quatre clubs en questions ont des stades de qualités, des investisseurs de qualité… — AULAS

Selon lui, l’Olympique de Marseille n’est plus dans le TOP 4 des clubs français. Il met le PSG, le LOSC, Lyon ainsi que l’AS Monaco avant les Marseillais.

« Oui, je pense que c’est durable car les quatre clubs en questions ont des stades de qualités, des investisseurs de qualité, c’est important dans le foot moderne. Ils ont des traditions de performances qui font qu’on va les retrouver à nouveau dans les rankings européens. (…) Lille réussit un parcours phénoménal qui en fait le favori N.1 du championnat avec trois points d’avance, même si Paris a les atouts les plus importants. Lyon s’est structuré depuis cinq ans pour faire partie des meilleures équipes européennes et françaises. Nous avons toujours été présents et nous allons continuer par des investissements qui sont lourds ». Jean-Michel Aulas – Source : AFP (16/03/21)