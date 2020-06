Aulas : « Je ne suis pas seul du tout… j’ai reçu, entre autres, un message de Bernard Tapie ! »

Jean Michel Aulas a irrité un bon nombre de présidents de clubs de Ligue 1. Le président lyonnais, qui avait parlé de saison blanche au début du confinement, a remué ciel et terre pour tenter de faire reprendre la Ligue 1. Au delà du fond, la forme a souvent agacé. Cependant, ce dernier se défend d’être isolé…

Suite à in article du journal l’Equipe, qui évoquait son isolement, ce dernier a tenu a répondre via un communiqué publié sur le site officiel du club lyonnais. Le président Aulas se défend et précise quelques prestigieux soutient dont l’ancien président de l’OM, Bernard Tapie…

Je tiens à votre disposition les très nombreux témoignages — Aulas

« Je ne suis pas seul du tout. Je suis fier de représenter le football français au niveau international, à la FIFA et à l’ECA, comme d’être présent au niveau national au Comex de la FFF et à la présidence du Collège de Ligue 1. Et si vous (il s’adresse à L’Equipe, ndlr) aviez pris la peine d’interroger les Présidents européens, administrateurs de l’ECA qui me connaissent et m’apprécient, vous auriez pu avoir une image objective de ce que pense réellement le monde du football de mon bilan, mais aussi de mon avenir dans les instances nationales et internationales. Enfin, je tiens à votre disposition les très nombreux témoignages que j’ai reçus ce matin après la publication de votre double page, me réconfortant si j’avais besoin de l’être. Après Guy Roux qui disait samedi dernier que le football français n’en serait pas là si j’étais resté au Conseil d’Administration de la Ligue, j’ai reçu, entre autres, un message de Bernard Tapie qui me rappelait ‘Au moins nous, nous avons tenté et souvent même réussi à donner du bonheur à des gens qui ont peu l’occasion d’en avoir’. Ce témoignage, comme les autres, me touche et montre que, tant sur la forme que sur le fond, vous avez, je crois, mal agi. » Jean-Michel Aulas – source : Ol.fr