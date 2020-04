OM : Cascarino raconte le jour où Bernard Tapie à voulu se battre contre lui…

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Tony Cascarino était l’invité du Podcast « Le Beau Jeu » animé par Matt Spiro. Il a notamment raconté une anecdote croustillante concernant Bernard Tapie :

Au cours d’un entretien accordé au Podcast » Le Beau Jeu », l’ancien buteur de l’OM Tony Cascarino est longuement revenu sur son passage à Marseille (1994-1997). L’irlandais a ainsi raconté son altercation avec le « Boss », Bernard Tapie lors d’un match face à Olympiakos.

Tapie a une personnalité incroyable

A lire aussi : OM : Les pistes du président Eyraud pour la reprise de la Ligue 1

« Lorsque nous somme allés jouer à Olympiakos, j’ai parlé à un journaliste anglais avant le match. Tapie m’a vu bavarder. En première mi-temps je rate deux actions. A la pause, de nulle part, il s’est lancé en moi ! Il m’a dit «combien vous ont-ils payé? Combien combien !!!! « J’ai pensé » quoi? « . Il m’a dit : «deux fois !! Vous avez manqué, vous avez manqué! ». Alors je lui ai dit où aller, j’ai dit « Fuck off ». Alors il a enlevé sa veste, il est venu vers moi, son poing serré, et tous les gars ont sauté entre moi et Tapie. Moi je continuais de lui dire d’aller se faire… et ils me disaient « non, non non, calme-toi! ». C’était à la mi-temps à Olympiakos. Bien sûr, je sort en deuxième mi-temps, et gagnons le match. Quand on revient sur à l’entraînement à Marseille le lendemain, il arrive sur le terrain, pendant que les matchs se déroulent, sort de la voiture, vient vers moi et me dit : ‘Tu as de grosses couilles, hein, des grosses couilles toi… «J’ai juste ri. C’était vraiment bizarre. C’était un franc-tireur. Mais la seule chose qui m’a vraiment marqué c’est que Tapie connaissait vraiment son football. Il savait ce qu’il voulait de son équipe, et ses exigences étaient extraordinaires. Il pourrait mentir, il pourrait vous raconter des «mensonges». Mais il a une personnalité incroyable. » Tony Cascarino – Source : Podcast Le Beau Jeu

Retrouvez l’intégralité de l’Interview de Tony Cascarino dans the Official Ligue 1 Podcast ici

Special edition of Le Beau Jeu out now! Martin Tyler joins ⁦@Ronaldingo14⁩ ⁦@davidmcrossan⁩ and me to discuss the French/British connection. 🇫🇷🇬🇧🍷🍺 Includes chats with ⁦@TonyCascarino62⁩ & ⁦@StephyMavididi⁩ 😍

Full episode: https://t.co/9Jc03jdYAQ pic.twitter.com/lIkN3ClhsZ — Matt Spiro (@mattspiro) April 6, 2020