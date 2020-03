Aulas: « Personne ne m’empêchera de m’exprimer, avec le juste ton, sur Twitter! »

« On est dans un monde de médias. Et c’est pour ça que j’ai choisi Twitter pour m’exprimer. Personne ne m’empêchera de m’exprimer, avec le juste ton, sur Twitter. […] Sur ce réseau, on peut toutefois tomber sur des supporters d’autres clubs qui se font passer pour des supporters lyonnais. Ceci étant, dans toute population, il y a aussi une évolution. Et on a dans toute population, y compris à Lyon, des supporters plus jeunes qui n’ont pas le recul et qui réagissent plus directement par rapport à des situations. (…) Twitter, c’est ma parole. Évidemment, je ne peux pas faire de longues phrases. Pourtant, je pourrais car j’arrive à manier plutôt bien le verbe. Mais c’est extrêmement réduit. Sauf que de l’autre côté, on me censure… Donc il reste Twitter avec ses insuffisances, dont celle qui ne permet pas de faire de longues phrases. Je reconnais que c’est un peu lapidaire et je m’en excuse auprès de ceux qui me suivent. Et cela permet tellement à ceux qui ont un a priori défavorable sur moi de pouvoir dire que je suis dans le faux ou que je ne m’exprime pas très bien. Mais si vous faites un sondage auprès des gens qui aiment le football pour savoir qui est le meilleur président de France, je n’ai aucun doute sur son résultat… » Jean-Michel Aulas – source : L’Equipe