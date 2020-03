OM / Lyon : Aulas, taclé par un autre président de Ligue 1 après sa proposition !

Le néo président du Stade Rennais a tenu à s’exprimer sur les récentes déclarations de Jean-Michel Aulas… Il trouve les propos du président lyonnais « indécente ».

Jacques-Henri Eyraud n’est pas le seul à avoir réagi aux propos de Jean-Michel Aulas sur l’arrêt du championnat…

75% du championnat, on est donc bien loin d’une saison blanche — DELANOë

En effet, le nouveau président du Stade Rennais Jacques Delanoë n’a pas hésité à lâcher un petit tacle à son homologue lyonnais via un communiqué publié sur le site officiel du club breton.

« Personnellement je trouve cette déclaration de M. Aulas indécente. Si par malheur le championnat devait s’arrêter définitivement, il me semblerait sportivement équitable que le classement soit entériné au soir de la dernière journée jouée (à date, 75% du championnat ont déjà été effectués, on est donc bien loin d’une saison blanche…). En tout état de cause il me semble également que cette décision appartient de manière collégiale à l’ensemble des compétiteurs »

Jacques Delanoë – Source : Stade Rennais