Aulas pleurniche et minimise… mais est obligé de se rendre à l’évidence concernant l’OM

Lyon a une nouvelle proposé une pâle copie face à Strasbourg dimanche. Les lyonnais n’ont fait qu’un match nul et auraient même pu perdre cette rencontre alors que dans le même temps l’OM s’est imposé au LOSC dimanche soir. Jean-Michel Aulas a encore tenté la comm’ pour faire passer la pilule…







18 points. C’est l’écart qui existe entre l’OM et Lyon au lendemain de cette 25e journée de Ligue 1. Rudi Garcia n’y arrive pas mais son président affiche toujours la même comm’, pleurnicherie sur le calendrier et vision tronquée de la réalité. Pour autant, le président Aulas est obligé de constater que l’OM file tout droit vers la Ligue des Champions…

L’OM sera sûrement 2ème et qualifié en Champions League — Aulas

« Certes match nul contre le 6ème du championnat (Strasbourg, N.D.L.R.) qui est sur une spirale positive. L’OL 12ème match d’affilé tous les 4 jours et en fait on reprend 1 point à Rennes et LOSC (en perd 2 sur Monaco et Marseille, N.D.L.R.). L’OM, que l’on vient d’éliminer en coupe de France, sera sûrement 2ème et qualifié en Champions League. » Jean-Michel Aulas – source : Twitter

