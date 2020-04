Aulas s’étonne des rabais consentis à Canal+ et beIN Sports !

Le président lyonnais Jean Michel Aulas a évoqué dans les colonnes de l’Equipe les négociations concernant les droits TV avec Canal + et BeIN Sport. Il ne semble pas du tout satisfait de l’accord trouvé ces derniers jours.

Jean-Michel Aulas a fait savoir qu’il n’était pas du tout satisfait de l’accord trouvé récemment entre les représentants des clubs et les diffuseurs (Canal + et BeINsports). Il s’étonne ainsi des rabais consentis à pour le paiement des droits télé et demande à voir le document signé par la LFP :

J’avais en tête des montants différents.

J’ai demandé à avoir connaissance du protocole en tant que président du collège de Ligue 1, annonce Jean-Michel Aulas, le président de l’OL. Je n’ai que les informations que j’ai eues au bureau (vendredi), où l’on m’a dit que tout était parfait, qu’il avait été validé par Clifford (le cabinet d’avocats de la LFP). Ce matin, j’ai essayé de me renseigner et j’ai l’impression que Clifford dément cela. Je ne peux pas porter de jugement sans le protocole. Mais c’est vrai que j’ai posé un certain nombre de questions et bizarrement j’ai été le seul : savoir si le montant annoncé correspond à une règle technique précise pour calculer la différence avec ce qui avait été réclamé haut et fort par Didier (Quillot, le directeur général exécutif de la LFP) lors du précédent bureau. J’avais en tête des montants différents. » Jean Michel Aulas – Source : L’Equipe