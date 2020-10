Aulas utilise des mots très forts et tape (entre autre) sur l’OM en Rennes

Comme son coach, Jean-Michel Aulas a bien du mal a digérer son absence des Coupes Européennes. Le président lyonnais rumine toujours la décision de la LFP et en profite pour tailler les clubs français peu performants en Ligue des Champions…

Dans une interview accordée à l’AFP, Jean-Michel Aulas a de nouveau estimé qu’une qualification pour une coupe d’Europe lui a été enlevé (pour rappel Lyon était tout de même à 16 points de l’OM, ce que son coach Rudi Garcia semble avoir oublié). Le président lyonnais estime que Lyon aurait bien mieux figuré que Rennes et l’OM battus cette semaine en Ligue des Champions…

On a été spolié au profit d’autres clubs (…) dont les performances qui sont proches du néant — Aulas

« La double peine est d’avoir été spolié (d’une qualification en Coupe d’Europe, ndlr) en étant barré au profit d’autres clubs. (…) C’est la France qui est aujourd’hui pénalisée par des performances qui sont proches du néant. Cela va influer sur le classement européen (du football français). Est-ce que cela me donne raison ? Plus les jours passent et plus les événements se succèdent. On se rend compte que nous nous retrouvons dans la même situation que la saison dernière quand la Ligue avait pris la décision de tout arrêter, privant le football professionnel français de 300M€ de droits TV ».

Jean-Michel Aulas – source : AFP (30/10/2020)