Droits TV : Canal+ ne sera pas le sauveur du foot français

Les clubs français sont inquiets. Outre ses énorme déficits, l’OM doit faire face au Coronavirus et l’absence de billetterie, mais aussi au conflit entre la Ligue et Mediapro qui ne veut pas payer les premières échéances des droits TV. Canal+ ne sera pas le sauveur…

La situation financière des clubs français ne s’arrange pas. Alors que Mediapro n’a pas payé la première échéance des 780M€ annuel à vers à la Ligue, Canal+ ne compte pas venir récupérer le dossier (en tout cas pas au prix actuel…). Le patron de Canal+ Maxime Saada l’a expliqué dans une interview accordée au media Les Échos ce vendredi.

il n’est pas question de faire plonger Canal+ dans le rouge en réinvestissant à perte dans le football — Saada

« Je suis en effet très inquiet pour le foot français, a confié Maxime Saada. La situation de Téléfoot n’a rien à voir avec la crise sanitaire. Depuis la reprise, les matchs se sont joués et se jouent aux dates et aux horaires attendus. Il ne faudrait pas que cette situation d’absence de paiement des droits TV dure trop longtemps, cela risquerait d’abîmer l’image, la qualité, et in fine la valeur de la Ligue 1. Déjà, nous le voyons, les gens s’en détournent. On observe par ailleurs une véritable explosion du piratage depuis le lancement de Téléfoot… Quand des mauvaises habitudes se prennent, il est très difficile de revenir en arrière. (…) Nous avons réinvesti une large partie des sommes initialement consacrées à l’appel d’offres Ligue 1. Nous avons racheté un lot clé de cette compétition à beIN avec lequel nous avons également signé un accord de distribution exclusif. Nous avons investi dans Disney + et dans la Ligue des champions qui reviendra chez nous la saison prochaine avec, pour la première fois, les deux plus belles affiches de chaque journée. Elle viendra compléter une offre sport riche de Ligue 1, de Top 14, de Formule 1, de MotoGP, de Premier League, de golf, de boxe, etc. Cette stratégie fonctionne et il n’est pas question de faire plonger Canal+ dans le rouge en réinvestissant à perte dans le football. »

Maxime Saada – source : Les Echos (30/10/2020)

