Aulas veut organiser un tournoi en juillet avec le PSG, quid de l’OM ?

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Jean-Michel Aulas a dévoilé les contours du tournoi amical que Lyon veut organiser en juillet. Le PSG devrait y participer, avec d’autres gros clubs français…

Débouté dans sa quête de voir reprendre la Ligue 1, Jean-Michel Aulas veut organiser deux grands tournois au mois de juillet. Le rendez-vous masculin aura lieu du 13 au 18 juillet. Le boss lyonnais veut faire venir les meilleurs clubs français, et aurait des discussions avec le PSG. Quid de l’OM ? Vu ses relation avec le président Eyraud on peut se poser la question…

on aura les meilleures équipes françaises à ce tournoi — Aulas

« On a fini les invitations et l’organisation. Comme tous les autres championnats ont redémarré, ce sera difficile d’avoir d’autres équipes européennes. On a sollicité une équipe américaine sur le plan masculin. Maintenant, la MLS a aussi un tournoi qui va se dérouler à cette époque là donc se sera difficile. Sur les équipes françaises, on a beaucoup de sollicitations. Celles que nous avons directement sollicité, et celles qui aimeraient venir. Il faut un jour ou deux de plus pour avoir la confirmation définitive parce qu’il y a des modalités économiques à déterminer. Mais on aura les meilleures équipes françaises à ce tournoi. La venue du PSG actée ? Elle est en cours de définition de manière précise, tant sur le plan de l’organisation que de la participation. C’est un peu prématuré pour pouvoir l’annoncer. Mais en tout cas, ça fait partie de notre volonté et j’espère avoir Nasser (Al-Khelaïfi) dans la soirée pour pouvoir l’acter définitivement. » Jean Michel Aulas – source : Téléfoot