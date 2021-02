Auxerre – OM (0-2) : Furlan a des regrets après la défaite face aux Marseillais…

L’Olympique de Marseille a obtenu sa qualification ce mercredi en 16es de finale de Coupe de France. Les hommes de Nasser Larguet se sont imposés face à l’AJ Auxerre ce mercredi à l’Abbé Deschamps sur un score de 2-0…

Après la défaite et l’élimination de son équipe en Coupe de France face à l’OM, Jean-Marc Furlan s’est présenté face aux journalistes en conférence de presse. L’entraîneur de l’actuel 5e de Ligue 2 s’est montré plutôt optimiste face à la prestation des ses joueurs tout en nourrissant quelques regrets…

on a pas su concrétiser nos occasions – jean-marc furlan

« J’ai des regrets, oui. On prend un but très rapidement en seconde mi-temps et ça nous met dans l’obligation de dominer, d’avoir la possession du ballon. Ce qui est décevant, c’est de ne pas avoir pu concrétiser nos occasions. Le système de la Coupe, vous le connaissez : il y a un mort et un vivant. J’aurais bien aimé qu’on soit qualifié. Maintenant, ça nous offre d’autres perspectives par rapport au fait qu’on a fait jouer l’ensemble du vestiaire. Il y avait des joueurs qui avaient très peu de temps en Ligue 2 qui ont été intéressants. Je suis satisfait du comportement des garçons. »Jean-Marc Furlan – Source : L’Equipe (10/02/2021)