Auxerre – OM : Furlan pense que l’arbitrage lui était défavorable !

L’Olympique de Marseille s’est imposé hier après-midi deux buts à zéro face à l’AJ Auxerre, à Auxerre. Si Jean-Marc Furlan reconnaissait après-match la supériorité des Marseillais, il ne pouvait s’empêcher d’exprimer sa frustration par rapport à l’arbitrage sur le match…

En conférence de presse, le coach bourguignon a déclaré que son équipe était défavorisé face aux gros (dont l’OM) depuis le début du championnat.

« (sur l’arbitrage) Il y a beaucoup de frustrations par rapport au nombre de fautes qu’on a subies, et que nous on a commis, et ça fait plusieurs matches. T’as vraiment le sentiment, quand tu es l’AJ Auxerre, que tu es un club promu, un club de paysans, une petite ville, et que quelques parts les gros ont un certain avantage. Et c’est très agréable. Parfois je me pose des questions sur l’équilibre des décisions prises. » Jean-Marc Furlan – Source : Figaro

En Ligue 1, il y a deux championnats : celui des gros et le championnat des autres.

Un peu plus tôt au micro de Prime Video, il avait cependant reconnu que son équipe ne boxait pas vraiment dans la même catégorie que son adversaire du jour.

« Nous n’avons pas les mêmes effectifs, mais je suis quand même déçu que nous n’ayons pas marqué un but en seconde mi-temps. J’ai le sentiment que si on arrive à revenir à 1-1 avec les deux ou trois opportunités qu’on a eues, ça peut tout changer. Je fais un peu la gueule à cause de ça. Il y a quand même des progrès de la part de l’équipe. En Ligue 1, il y a deux championnats : celui des gros et le championnat des autres. Nous avons recruté des joueurs lors des derniers jours du mercato, donc il faut du temps. L’an dernier par exemple, si nous sommes montés en Ligue 1, c’est parce qu’il y avait un groupe de 20 joueurs qui jouait ensemble depuis 2 ans. Même si nous rencontrons l’OM, je suis quand même un peu déçu qu’il n’y ait pas eu ce petit but. » Jean-Marc Furlan – Source : Prime Video