Ex OM : Mêmes maux, mêmes réponses… Garcia fidèle à lui-même

Rudi Garcia est toujours incapable de s’imposer dans les gros matches, un problème récurrent qu’il avait avec l’OM et qu’il a aujourd’hui avec Lyon…

Sans surprise, Lyon s’est incliné 4-2 face au PSG hier soir en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Une défaite logique face à l’ogre parisien même si les joueurs de Rudi Garcia ont pu y croire quelques minutes en seconde mi-temps avec notamment une balle de 3-3. Pour autant, ce résultat confirme une règle déjà présente à Marseille pour le coach français, il ne sait pas gagner face aux gros… Avec cette nouvelle défaite, Lyon pointe à 16 points de l’OM au classement. Rudi Garcia a expliqué en conférence de presse qu’il avait aimé la seconde période de son équipe…

On a laissé passer notre chance sur la balle du 3-3 — Garcia

« J’ai bien aimé la 2e mi-temps même si elle a commencé par un cadeau de notre part. J’ai moins aimé notre attitude tactique, parfois, sur la première période, où on est allés presser trop haut cette équipe. (…) En deuxième, on a laissé passer notre chance sur la balle du 3-3, mais au moins on est revenus dans le match. Après, avec l’entrée de Sarabia, ça a été un peu plus compliqué. » Rudi Garcia – source : L’Equipe

0 point face au TOP 5 depuis son arrivée à Lyon

0. Sous Rudi Garcia en Ligue 1, l’OL n’a récolté aucun point sur 12 possibles face aux clubs du Top 5. pic.twitter.com/ItIxWN4mqt — Inside Gones (@InsideGones) February 9, 2020