Avant Lyon – OM, Aulas s’enflamme sur les résultat de son équipe !

Après la victoire de Lyon à Toulouse (1-2), Jean-Michel Aulas s’est empressé de mettre en avant les résultats des Gones sur la phase retour, sur Twitter.

Lyon, champion de la phase retour

Lyon est septième de Ligue 1 avec 50 points. Cela n’a pas empêché à son président de mettre en avant les résultats de son club sur la phase retour, via son compte Twitter, après la victoire 1 à 2 sur la pelouse du TFC. Grâce à sa victoire vendredi soir, l’OL enchaîne avec un troisième match gagné et un septième succès en douze rencontres sur la phase retour du championnat. Cela suffit pour que Jean-Michel Aulas prennent son compte Twitter et fasse encore parler de lui.

Pas de texte cette fois, mais simplement une capture d’écran d’un tweet de Stats Foot qui place les Gones premier du championnat sur la phase retour, ex-aequo avec le PSG, avec 25 points. L’OM n’est que cinquième avec 22 points. Un tweet qui arrive une semaine après ses propos sur la situation actuelle de son club. Avec une saison décevante, les Lyonnais peuvent malgré tout encore rêver d’Europe. JMA avait donc défendu les résultats de Laurent Blanc et avait appelé ses supporters à continuer d’être derrière leurs joueurs pour les soutenir. Ce tweet vient donc appuyer ce discours, mais a du mal à être accepté par les Lyonnais.

Les supporters espèrent mieux

« On va devoir se contenter de ça ?« , « Champion de la phase retour, ça c’est de la stat! C’était pas mieux une finale de Coupe de France ? » ou encore « Si on est champion de la phase retour alors, la saison est positive » peut-on lire dans les réponses au tweet. De quoi énerver les supporters qui s’attendaient à de meilleurs résultats, à une finale de Coupe de France et une qualification en Coupe d’Europe, et non pas à un titre de « champion de la phase retour« .

Magnifique on va mettre ça dans l’armoire à trophée entre le titre de champion d’Automne et l’Eusebio Cup 💪 — Remus (@Remus313) April 16, 2023

Je savais bien que vous alliez la ressortir celle là… Donc est-ce que ça veut dire que @OL vise le titre de champion de France de phase retour? 🤨🤨🤨 — Mik (@CostaMik) April 16, 2023

Aulas : « Champions de la phase retour !! Tut tut les rageux » https://t.co/OPih8JpCRN pic.twitter.com/SxWyqeaNFZ — Talk My Football (@TalkMyFootball) April 17, 2023

