Avant OM – PSG, Grégory Schneider doute de Paris et s’enflamme pour ce joueur marseillais !

Sur les ondes de Radio J, le journaliste de Libération Grégory Schneider s’est exprimé sur le début de saison de l’Olympique de Marseille. D’après lui, il faut mettre des pincettes sur ces bons résultats.

Pour le journaliste de Libération et chroniqueur sur la Chaîne L’Equipe, Grégory Schneider il faut rester prudent avoir le titre de champion de France déjà donné au PSG. Interrogé par Radio J, il voit l’OM et Lens encore en course, il aime le style proposé par Tudor et souligne le niveau de Clauss !

J’aurai l’impression d’insulter les Marseillais et les Lensois en fermant la porte

« Ce n’est pas terminé. Et je mets Lens sur la tartine (sic). Il peut se passer beaucoup de choses, la double confrontation face au Bayern Munich impactera le Paris Saint-Germain, plus ou moins durablement. Neymar n’est plus Neymar, alors que c’était le joueur fort avant la CDM, Mbappé n’est pas là. On sent que collectivement, le PSG est une équipe en grande difficulté, en grande souffrance. Elle ne dégage pas grand chose. Ella des problèmes récurrents en défense, Donnarumma n’est pas Navas. J’aurai l’impression d’insulter les Marseillais et les Lensois en fermant la porte. (…) Les marseillais, j’aime leur esprit de marcher sur l’adversaire, ils se projettent, ils vont dans la surface. J’aime la manière dont c’est pensé. C’est une machine avec 16 buteurs différents. On perd en maitrise ou en qualité technique parfois, mais j’aile ce style. Clauss c’est le meilleur centreur de France, il a une qualité que personne n’a en Ligue 1. » Grégory Schneider – source : Radio J (06/02/2023)

L’OM peut-il éliminer le PSG mercredi ? – Classico avec Grégory Schneider (Libération) https://t.co/gCH5MgbFk9 — RADIO J (@RadioJFrance) February 6, 2023



Grégory Schneider avait déjà été invité à apporter son analyse sur le début de saison des Marseillais au micro de Radio J en septembre dernier.

« Le début de saison de l’OM? Je suis un peu gêné, j’ai l’impression que c’est un trompe l’œil… Je ne crois pas que l’on puisse faire un truc qui tient debout en 3 semaines. Or, c’est à peu près le temps qu’ils ont eu tous. Ils gagnent des matchs, ça fait 6 journées de Ligue 1 donc on va arrêter de dire que c’est un épiphénomène. La Ligue 1 est tellement inégalitaire que tu peux à peu de frais écarter Clermont, écarter Nantes, écarter Reims… Déjà là s’ils prenaient Reims maintenant, ce n’est plus la même équipe qu’en début de saison. J’ai peur qu’ils aient un peu surfé là-dessus sans faire injure. De toute façon, ils ont des joueurs au dessus de ces clubs-là. Sanchez, Kolasinac, Mbemba… J’ai peur que ce soit un peu en trompe l’œil. Je ne leur souhaite pas. Et surtout, le football étant ce qu’il est, tu gagnes un match, les mecs prennent confiance, ils commencent à croire ce qu’on leur raconte, les remplaçants ne font pas la tête… Et hop tu prends l’ascenseur ! » Grégory Schneider – Source : Radio J (05/09/22)