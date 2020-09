Avant OM vs LOSC, Villas-Boas annonce une bonne nouvelle !

Alors qu’une rumeur annonçait la possible absence de Dario Benedetto, André Villas-Boas a confirmé la présence de son buteur juste au micro de Téléfoot il y a quelques minutes…

AVB veut se rattraper après la défaite face à l’ASSE, il va pouvoir aligner son attaquant Dario Benedetto…

Dario est disponible — Villas-Boas

« On n’a pas eu de numéro 9 (face à l’ASSE), Dario est disponible ce soir. Après un gros échec, je dois faire des changements. C’était un gros échec, on doit améliorer notre image, notre jeu, notre positionnement. On ne peut rien faire, on fait en fonction des joueurs après le match (au niveau physique). On a fait de la récupération vendredi et samedi. On a travaillé la tactique, on a fait la vidéo aujourd’hui. Les joueurs sont habitués avec la campagne d’Europa League. »

André Villas-Boas – source : Téléfoot (20/09/2020)