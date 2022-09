Sur les ondes d’RMC, Éric Di Méco est revenu sur le début de saison quasi parfait de l’OM. S’il estime qu’il est trop tôt pour parler de titre, l’ancien marseillais est emballé par le jeu proposé et voit l’équipe aller loin cette saison.

L’Olympique de Marseille réalise le meilleur début de saison de son histoire, et occupe la tête du championnat à égalité avec le Paris Saint-Germain, après 7 journées. Interrogé dans le Super Moscato Show sur la bonne forme des joueurs marseillais, Eric Di Meco est catégorique : Il est beaucoup trop tôt pour parler de titre. Si l’ancien défenseur de l’OM est emballé par le jeu proposé par les joueurs de Tudor, il attend de voir les résultats sur la durée avant d’évoquer les chances du club olympien dans la course au titre.

À LIRE AUSSI : OM : Daniel Riolo a de grandes attentes pour ce match face à Francfort !

« Le stade Vélodrome en ce moment c’est exceptionnel. J’ai hâte de voir le match contre Francfort. Je me suis vraiment régalé samedi soir contre Lille. Il y a une vraie débauche d’énergie, un jeu beaucoup plus direct. L’année dernière, il y avait des périodes où on s’ennuyait. Je n’ai pas hésité à le dire malgré les bons résultats et la deuxième place. Même à Tottenham où ils perdent, même en deuxième mi-temps où ils sont réduit à 10 contre 11, l’état d’esprit est irréprochable. On peut se donner rendez-vous au mois d’octobre, il y a le match contre le PSG, il faut attendre. Il y a néanmoins quelque chose d’important, si tu veux lutter avec le PSG pour le titre, il faut engranger des points contre les autres équipes du championnat. C’est trop tôt pour se prononcer mais pour le moment, l’OM c’est 4 victoires en 4 matchs à domicile. L’an dernier, tu perds 25 points à domicile. Je le répète parce que ça a été un vrai handicap pour l’équipe la saison dernière. Si tu prétends jouer le titre contre le PSG, il faut faire le plein contre les équipes plus faibles que l’OM. À ce moment-là, cela peut éventuellement se jouer lors de la confrontation directe avec le PSG. Il peut y avoir match. Ce qu’il font là, c’est énorme. Notre génération n’as pas réussi à faire ce qu’ils sont en train de réaliser. Avec le match qu’ils font à Tottenham, l’intensité qu’ils ont mis, ce qu’ils ont fait samedi c’est quand même très fort. Beaucoup d’équipes se seraient effondrées. Tudor fait des changements très rapidement quand il sent qu’il se trompe. C’est dur pour Balerdi mais c’est comme ça. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Aujourd’hui, c’est encore un peu tôt mais s’ils continuent à prendre des points contre des équipes à leur portée, on pourra peut-être commencer à parler de titre. » Éric Di Meco – Source : Super Moscato Show (12/09/2022)