« Avec mes potes, on est tous fans de l’OM. Bon, parfois, on les insulte… », concède un ancien !

L’Olympique de Marseille s’est fait éliminé par Tottenham de la Ligue des Champions il y a peu de temps. Une blessure qui a du mal à cicatriser pour les supporters et notamment Adil Rami, resté un suiveur du club.

Adil Rami a joué à l’Olympique de Marseille sous les ordres de Rudi Garcia. L’international français est resté un grand suiveur des matchs de l’OM, même cette saison malgré le fait qu’il évolue à Troyes, aussi en Ligue 1.

Contre Tottenham j’étais dégouté, j’aurais aimé qu’ils aillent en Ligue Europa — Rami

Dans un entretien accordé à La Provence, il a évoqué plusieurs sujets, notamment sa haine envers Jacques-Henri Eyraud qui n’a toujours pas désenflé. En plus de cela, le défenseur central n’a pas caché son énorme déception après l’élimination en Ligue des Champions.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un coup dur pour l’une des pistes de Pablo Longoria?

« Je les regarde dès que je peux. Là, j’ai kiffé le match à Monaco, même si la blessure d’Amine Harit m’a touché. Avec mes potes, on est tous fans de l’OM. Bon, parfois, on les insulte, mais c’est parce qu’on a envie qu’ils gagnent, qu’on n’arrive pas à les comprendre. Contre Tottenham j’étais dégouté, j’aurais aimé qu’ils aillent en Ligue Europa. Avoir l’humilité de jouer cette compétition et faire vivre des émotions à leurs supporters. Ils auraient pu être un peu plus malins et faire un peu plus attention à ne pas prendre ce dernier but. » Adil Rami – Source : La Provence (20/11/22)

Tudor, Guendouzi… La grosse colère de Samir Nasri après l’élimination face à Tottenham !

« Je suis en colère, je trouve déjà cette équipe très naïve de perdre son parcours européen à la dernière seconde. Je me pose aussi des questions parce qu’ils n’ont tenu que 45 minutes. Après physiquement, ils étaient à la rue alors que la plupart des joueurs ont été ménagés. Je me pose des questions au niveau de la préparation, du coach et de certains joueurs qui n’ont pas répondu aux attentes d’un tel match. La passe de Guendouzi, là. Il est pro. Il y a un speaker qui l’annonce. On sait qu’il reste 4 minutes. Cette passe n’amène à rien. Quand il reste 1 minute, n’hésite pas à mettre le ballon devant. En tout cas, ça, c’est interdit. Aussi pour moi, Suarez n’a pas le niveau pour un tel match. Payet pouvait rentrer dans les 15 dernières minutes, c’est triste de s’en passer. Quand on regarde la campagne de Marseille, ils ne méritent pas de passer » Samir Nasri – Source : Canal + (01/11/22)