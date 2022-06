Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Bakambu a tranché, Longoria bientôt fixé pour Touré? Luis Henrique, ça traîne pour le Torino… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Annoncé dans le viseur de Besiktas par les médias turc, Cédric Bakambu aurait tranché concernant son avenir d’après Foot Mercato. Le Congolais veut rester à l’OM pour disputer la LDC.

Cédric Bakambu n’a pas réussi à convaincre l’OM en quelques mois… D’après les médias turcs, Besiktas aurait coché son nom afin de le recruter lors de ce mercato d’été 2022. Foot Mercato nous informe cependant qu’il n’a reçu aucune offre du club de Süper Lig.

Plus encore, il souhaiterait continuer à l’Olympique de Marseille pour notamment jouer la Ligue des Champions avec ses coéquipiers et Jorge Sampaoli. Il serait déterminé à l’idée de réaliser une bonne saison en se préparant au mieux.

Extrait de l’émission notre émission Débat Foot Marseille concernant le mercato et notamment les possibles ventes du club. Cédric Bakambu serait sur les tablettes du Besiktas et pour Jean-Charles De Bono le joueur devrait saisir cette opportunité qui serait de bonne augure à la fois pour le club et le joueur.

« Je pense que s’il a une offre du côté de la Turquie faut qu’il y aille. Je pense que pour lui et pour nous, pour les deux. Parce que là bas il sera le roi, parce que Bakambu avec le salaire qu’il a à Besiktas, à l’OM il joue pas tout le temps, ça laisserait de la place au petit Dieng s’il reste au club pour qu’il joue un peu plus souvent qui peut lui permettre de s’exprimer et d’avoir une plus-value s’il flambe. Il faut être clair s’il a l’opportunité de partir maintenant, comme il a dit Mathieu ça profitera aux deux parties, à l’OM et à lui. C’est-à-dire que peut-être s’il va signer là-bas, il aura un contrat un peu plus long avec un salaire honorable, il sera quasiment titulaire là-bas. Je pense que c’est son intérêt aussi. Et puis surtout ça donnerait l’opportunité comme je disais à Dieng d’être peut-être un peu plus souvent titulaire ou de rentrer plus souvent et de voir son évolution, ça c’est plutôt plus intéressant pour Marseille et pour le joueur, c’est ça qu’il faut voir un petit peu, Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! »Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)

Le mercato de l’OM va-t-il enfin débuter ? La DNCG a donné son feu vert, les joueurs reprennent l’entrainement ce mercredi et Pablo Longoria travaille activement sur le mercato. Une cible prioritaire en défense va faire son choix !

Le journaliste italien, Gianluca Di Marzio annonçait que le club marseillais était tout proche d’enrôler Isaac Touré ! Si, selon ses informations, rien n’est encore conclu, les négociations seraient bien avancées notamment avec l’entourage du joueur. La conclusion serait proche avec un transfert aux alentours de 7M€. Touré avait fait savoir qu’il prendrait sa décision après l’Euro U19. L’Equipe de France vient d’être éliminée par Israël et le défenseur du HAC n’a pas été à son meilleur niveau, il a même marqué contre son camp. Selon Luca Bendoni, l’OM reste en pole position dans le dossier…

« Les négociations entreront bientôt au stade final. Le joueur est actuellement impliqué dans l’Euro-U19 (il vient d’être éliminé en demi-finale) L’Olympique de Marseille tient beaucoup à lui : deal proche d’une fin. Beaucoup de clubs intéressés, mais on me dit que l’OM est en pole position. » Luca Bendoni – source : Twitter (28/06/2022)

Isaak Touré situation.⏳️

🔹️ Negotiations will enter soon at final stage. The player is currently involved in Euro-U19. 🇫🇷

🔹️ Olympique de Marseille are very keen on him: deal close to an end. ⚪️🔵 #TeamOM

🔹️ Many clubs interested, but I’m told OM are in front seat. #OM pic.twitter.com/3Ynzbls66T

— Luca Bendoni (@LucaBendoni) June 28, 2022