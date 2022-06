Mercato OM : Ultimatum d’un club anglais pour une piste de Longoria ?

Annoncé un temps du côté de l’Olympique de Marseille, Clément Lenglet ne devrait pas rejoindre le club marseillais mais aurait reçu un ultimatum de 48 heures de Tottenham pour que le club anglais sache s’il peut compter sur lui où s’il doit se concentrer sur d’autres pistes.

Une chose est quasiment sûre, Clément Lenglet ne restera pas au FC Barcelone Le club espagnol, en crise financière, veut faire le tri cet été et récupérer des liquidités. Lenglet ne sera pas conservé, le club lui cherche une porte de sorti vraisemblablement en prêt, conscient des difficultés du marché. Seule condition du joueur, conserver son salaire, il a fait savoir au club catalan qu’il ferait le maximum pour faciliter un départ.

Le quotidien catalan Mundo Deportivo, annonce que Lenglet aurait reçu un ultimatum de la part du club anglais de Tottenham. Le joueur, qui serait prêt à quitter le Barça, devra annoncer sa décision cette semaines au plus tard. Un temps annoncé à l’OM, le salaire de l’international français (15 sélections) avait été un frein aux négociations avec le club olympien. Aussi pisté par l’AS Rome, Lenglet pourrait décider de s’engager en faveur des Spurs et ainsi découvrir la Premier League.

Sous contrat jusqu’en 2026, le prêt de Clément Lenglet serait une bonne chose pour le Barça qui doit dégager de la masse salariale pour pouvoir notamment accueillir de nouveaux joueurs comme Franck Kessié ou encore Andreas Christensen qui doivent s’engager de manière libre avec le club catalan.

Tottenham souhaite anticiper les choses

A l’aube de la saison 2022-2023, Tottenham, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, aimerait renforcer son effectif et vite pour que le staff puisse travailler du mieux possible lors de la préparation estivale. Le profil de Clément Lenglet est très rare sur le marché, défenseur central gaucher, qui sait jouer dans une défense à quatre ou à trois, qui a quand même de l’expérience. Le club anglais souhaite anticiper pour ne pas se retrouver sans joueurs au début de la saison, moment où il sera difficile de signer des joueurs. Toujours selon Mundo Deportivo, une offre de Tottenham pour Lenglet serait déjà sur le bureau de Joan Laporta, président du FC Barcelone.

Si Lenglet est désiré du côté de Londres, ce n’est plus le cas à Barcelone ou Xavi, l’entraîneur lui aurait déjà signifié qu’il ne comptait plus sur lui et qu’il devait se trouver un club, club qui pourrait être Tottenham.

