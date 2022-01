Bakambu pourra-il jouer dimanche contre Lille ? Il donne la réponse !

C’est officiel, Cédric Bakambu est un joueur de l’OM. L’attaquant olympien a été présenté à la presse en compagnie du président de l’OM Pablo Longoria. Le joueur a livré ses premières impressions sur son arrivée à Marseille

Présent en conférence de presse pour sa présentation officielle, Cédric Bakambu, a évoqué son arrivée de l’olympique de Marseille

Je suis un attaquant rapide, qui aime la profondeur (Cédric Bakambu)

#Bakambu : « J’ai grandit en France, j’ai joué à Sochaux, j’avais dans un coin de ma tête de revenir en Ligue 1. Je suis fier d’être à l’OM. » #liveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 14, 2022

« »Mes qualités? Je suis un attaquant rapide, qui aime la profondeur, la verticalité. Des défauts, on en a tous. J’ai quelques points à travailler, je ne suis pas le meilleur attaquant du monde, mais j’espère apporter toutes mes qualités au profit du collectif (…) « J’ai échangé avec le coach, à deux reprises. Comme je lui ai dit, peu importe la position, le plus important est que l’équipe performe. Je vais jouer à fond, mettre mes capacités au bien du collectif. « Mon état de forme? Je suis un joueur de foot professionnel, je me suis entretenu, j’ai gardé la forme, j’ai un très beau staff qui s’occupe de moi aujourd’hui. Mon contrat n’est pas encore homologué par la Ligue je ne pourrais pas jouer Dimanche ». « Cédric Bakambu – Source : Conférence de presse (14/01/2022)