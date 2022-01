Mercato OM : Les dessous du dossier Tagliafico

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli rêve de recruter l’international argentin de l’Ajax, Nicolás Tagliafico. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Florent Germain a révélé les dessous de ce dossier complexe.

Ce jeudi, le club marseillais a enregistré une première arrivée avec la signature de Cédric Bakambu. Libre de tout contrat, l’attaquant de 30 ans s’est engagé jusqu’au 30 juin 2024 avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. Il ne devrait pas être la dernière recrue de l’OM lors de ce mercato hivernal. Jorge Sampaoli compte bien pallier le départ de Jordan Amavi vers Nice sous forme de prêt avec option d’achat. Le coach argentin rêve d’attirer son compatriote Nicolás Tagliafico.



Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Florent Germain a évoqué les dessous de ce dossier complexe sur lequel l’OM a déjà travaillé.

« Il y a un nom qui revient depuis quelques jours et que j’ai pu vérifier, c’est celui de Nicolás Tagliafico. Là on est quand même sur un joueur de renom qui évolue à l’Ajax Amsterdam, international Argentin que Sampaoli a eu sous ses ordres en sélection notamment lors de la coupe du monde en Russie. C’est en gros le coup de cœur de Sampaoli. Il a clairement dit à Pablo Longoria, »moi je veux Tagliafico, j’adore ce joueur il faut faire le maximum pour l’avoir ! » Les dirigeants marseillais ont essayé mais c’est un dossier qui est très compliqué. Le joueur est en fin de contrat en juin 2023, Il n’est pas forcément titulaire indiscutable cette saison dans cette équipe de l’Ajax qui est séduisante et qui est en huitième de finale de la Ligue des champions. Il y a eu une approche de l’OM qui ne peut proposer pour le moment qu’un prêt avec option d’achat, ça parait délicat, mais l’OM n’a pas du tout les moyens de faire un transfert sec cet hiver. On m’a aussi confié que Tagliafico n’est pas contre le fait de changer d’air. En tout cas, c’est vraiment un nom qui a été coché par Sampaoli. » Florent Germain – Source RMC Sport

