Bakambu proche de la sortie ? Informations contradictoires sur Under à Galatasaray ? Encore deux recrues avant la fin du mercato ? Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Bakambu proche d’un départ ? Informations contradictoires sur Under à Galatasaray, encore deux nouvelles recrues avant la fin du mercato ?

Mercato OM : La porte s’ouvre pour Bakambu ?

Même si pour l’instant Cédric Bakambu ne semble pas dans l’optique d’un départ, le Celta Vigo aurait enfin réglé le dossier Mina et devrait s’atteler à convaincre l’attaquant de l’OM…

Cela fait fait plusieurs semaines que le Celta Vigo s’intéresse au profil de Cédric Bakambu. Le club espagnol devait d’abord régler le cas de Santi Mina. et c’est chose faite. L’attaquant de 26 ans, au cœur d’un scandal (ce dernier a été condamné pour un délit d’abus sexuel), devrait rejoindre l’Arabie Saoudite, plus précisément Al Shabab selon FootMercato. Le Celta va pouvoir maintenant tenter de faire changer d’avis Bakambu qui ne serait pas dans l’optique d’un départ.

Mina s’en va, le Celta va devoir convaincre Bakambu !

En effet, selon les informations de Relevo, le Celta Vigo n’arrête pas de contacter l’entourage de Cédric Bakambu. Ce dernier aurait cependant fait savoir qu’il ne voulait pas quitter l’Olympique de Marseille et qu’il souhaitait rester avec sa famille qui est déjà installée dans le sud de la France.

« Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! » – De Bono

« Je pense que s’il a une offre du côté de la Turquie faut qu’il y aille. Je pense que pour lui et pour nous, pour les deux. Parce que là bas il sera le roi, parce que Bakambu avec le salaire qu’il a à Besiktas, à l’OM il joue pas tout le temps, ça laisserait de la place au petit Dieng s’il reste au club pour qu’il joue un peu plus souvent qui peut lui permettre de s’exprimer et d’avoir une plus-value s’il flambe. Il faut être clair s’il a l’opportunité de partir maintenant, comme il a dit Mathieu ça profitera aux deux parties, à l’OM et à lui. C’est-à-dire que peut-être s’il va signer là-bas, il aura un contrat un peu plus long avec un salaire honorable, il sera quasiment titulaire là-bas. Je pense que c’est son intérêt aussi. Et puis surtout ça donnerait l’opportunité comme je disais à Dieng d’être peut-être un peu plus souvent titulaire ou de rentrer plus souvent et de voir son évolution, ça c’est plutôt plus intéressant pour Marseille et pour le joueur, c’est ça qu’il faut voir un petit peu, Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! »Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)

Mercato OM : Informations contradictoires concernant Cengiz Ünder et Galatasaray !

Galatasaray serait intéressé par la signature de l’ailier international Cengiz Ünder qui pourrait se laisser séduire par un retour en Turquie. Si on évoquait un accord pour un prêt avec l’OM en Turquie, la Provence estime qu’il n’y a pas d’offre concrète !

Déja titulaire lors de la première journée de championnat, Cengiz Ünder a encore débuté la rencontre dans le onze de départ face à Brest. Cependant l’ailier Turc ne correspondrait pas au profil recherché par Igor Tudor. Peu en vue durant la préparation et conscient de son avenir incertain à Marseille sous les ordres de l’entraîneur Croate, l’ailier de 25 ans pourrait choisir de quitter Marseille, un an seulement après avoir rejoint le club. Aspor affirmait que l’ailier droit était sur la short-list de Galatasaray qui souhaite se renforcer en attaque. Le journaliste Erdal Bozkurt affirmait hier : « Marseille a reçu l’offre de prêt d’un an de Galatasaray pour Cengiz Ünder. Si Galatasaray arrive à convaincre Cengiz Ünder, ce transfert aura lieu. »

🔥ÖZEL I Marsilya, Galatasaray’ın Cengiz Ünder için yaptığı 1 yıllık kiralama teklifine sıcak baktı. 🗨️ Eğer Galatasaray, Cengiz Ünder’i iknar ederse bu transfer gerçekleşir. ⏳ — Erdal Bozkurt (@erdalbozkurt25) August 17, 2022

Cependant, du côté de la Provence ce n’est pas du tout le même son de cloche, en effet, Alexandre Jacquin affirme via son compte Twitter que l’OM n’a pas reçu d’offre pour son international turc…

Pas à l’ordre du jour. L’#OM n’a reçu aucune offre venant de Turquie pour #Ünder. — Alexandre Jacquin (@AJac13) August 17, 2022

Interrogé sur Galatasaray lors de la conférence de presse du match aller d’Europa League la saison dernière, Ünder avait préféré botter en touche et d’avantage évoquer Fatih Terim.

« Ca ne serait pas honnête de ma part de dire quel club je supportais quand j’étais jeune, aujourd’hui je suis à l’OM, je joue pour ces couleurs, pour cette équipe. C’est sûr que je suis assez excité à l’idée de rencontrer une équipe turque, mais on est prêt, j’ai juste envie de montrer ce que je sais faire sur le terrain et décrocher la victoire. (…) Fatih Terim, sa présence a été importante pour moi, il a été le premier à m’appeler en sélection. J’ai un attachement pour lui. Mais pour moi le plus important aujourd’hui c’est de respecter les consignes de mon coach demain et faire la meilleure prestation possible. » Cengiz Under – source : Conférence de presse (septembre 2021)

Mercato OM : Encore une à deux recrues (dont une surprise) ?

Pablo Longoria a encore profondément renouvelé l’effectif olympien. Le président de l’OM a déjà enregistré 10 recrues pour l’équipe première, sans compter les jeunes joueurs recrutés en post-formation. Et ce n’est pas terminé…

Maintenant que le club a officialisé l’arrivée d’Issa Kaboré comme doublure de Clauss, la priorité est de recruter un défenseur central afin de compenser le départ de Luan Peres. Alors que le nom du défenseur ivoirien de Manchester United, Eric Bailly revient avec insistance (le club anglais serait ouvert à un prêt de son défenseur), la Provence estime que ce dossier reste complexe pour le moment. Le quotidien régional précise qu’une arrivée surprise comme celle de Chancel Mbemba n’est pas à exclure.

Une arrivée surprise comme Mbemba ?

De plus, l’OM pourrait ne pas recruter un joueur à ce poste mais deux si Duje Caleta-Car quitte le club avant le 31 août. Si ce dernier, qui ne dispose plus qu’un an de contrat et dont le nom est évoqué à Aston Villa, se décide à quitter Marseille, Longoria recrutera un autre défenseur comme il l’avait expliqué en conférence de presse en début de mercato : « L’objectif dans notre stratégie est d’avoir un effectif avec six défenseurs centraux ». Pour l’instant Mbemba, Gigot et Balerdi sont les 3 titulaires, Touré et Caleta Car sont les remplaçants.

Invité à donner son avis sur le joueur lors d’un DFM, Ronald Zubar a incité le club à vendre l’ancien joueur de Salzbourg :

Salzbourg voulait se débarrasser de Caleta Car parce qu’il était lent — Zubar