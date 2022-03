Bâle – OM : Un match aux allures de « grandes soirées européennes »?

Ce jeudi aura lieu la rencontre retour des huitièmes de finale de Conference League face au FC Bâle. Selon l’ancien joueur de l’OM Fabio Celestini, ce match aura des allures de « grandes soirées européennes »

L’Olympique de Marseille jouera son match retour des huitièmes de finale de Conference League face au FC Bâle ce jeudi soir. Pour l’occasion, le journal La Provence a contacté l’ancien milieu de terrain de l’OM Fabio Celestini.

Les Bâlois sont très chauds, il y a toujours beaucoup de public. Ça va pousser — Celestini

Natif de Lausanne et ancien international suisse, Celestini a analysé le jeu et le groupe du FC Bâle cette saison. Il rappelle à nos confrères que leur groupe est jeune et manque d’expérience. Ces dernières semaines ont même été difficiles pour les Bâlois, notamment en championnat. En revanche, leur public est l’un des plus beaux de Suisse et l’ambiance risque d’être très chaude ce jeudi !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Arsenal veut blinder William Saliba?

« C’est le Bâle qu’on a vu ces derniers temps. Même avec le changement d’entraîneur, ils ont eu de la peine à battre le Servette à 11 contre 10, pendant plus d’une heure, puis à 11 contre 9. Malgré quelques joueurs expérimentés, l’équipe est très jeune. Bâle ne survole plus le championnat suisse comme c’était le cas les années précédentes. Ils nous avaient habitués à faire la différence en fin de match, grâce à la qualité de leur banc de touche, ce n’est plus le cas. Le résultat de l’aller est flatteur pour eux. Mais à la maison, avec un seul but de retard, tout reste possible en coupe d’Europe, même si le but à l’extérieur ne compte plus. Un petit 1-0 peut faire l’affaire. Le Parc Saint-Jacques est le meilleur stade en Suisse pour voir un match de football. Les Bâlois sont très chauds, il y a toujours beaucoup de public. Ça va pousser. Ça peut rappeler les grandes soirées européennes. Bâle va lâcher les chevaux, ça peut faire mal. Ils sont outsiders, n’ont rien à perdre et on sait bien, à Marseille, qu’on peut se qualifier même quand on n’est pas favori. À 2-0, j’aurais trouvé la tâche compliquée, mais ce 2-1 est dangereux pour l’OM » Fabio Celestini – Source : La Provence (16/03/22)