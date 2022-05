« Bamba Dieng c’est peut-être le meilleur attaquant de l’OM sur ce sprint final ! »

Dans l’After Marseille publié ce lundi, le journaliste Florent Germain fait le bilan des attaquants de l’OM. Pour lui, Bamba Dieng est le plus intéressant dans le sprint final de la saison !

L’Olympique de Marseille a été handicapé par les blessures en cette fin de saison. Ce dimanche à Lorient, Bakambu a dû céder sa place à Dieng qui a fait une très belle entrée et a permis aux Marseillais de s’imposer en Bretagne.

Je pense qu’il pourra être titulaire devant Milik — Germain

Avec une passe décisive et un but, il est l’homme du match pour beaucoup d’observateurs du football. Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC, a apprécié la prestation du Sénégalais. Il va plus loin en disant qu’il est le meilleur attaquant marseillais du sprint final !

« Sur le match face à Lorient, Bamba Dieng c’est le taulier. Déjà il n’est pas titulaire, il a la force de caractère de rentrer dans le match, de remplacer Bakambu rapidement blessé. Il est buteur, passeur décisif… Malgré tout, il a cette capacité à se créer des occasions dans un style que finalement on n’a pas trop à l’OM. Une petite info que l’on glissait dans l’After c’est que Sampaoli estimait manquer d’un style direct de profondeur et Dieng apporte cela. C’est le pari qui aurait pu être gagnant à Rotterdam s’il avait concrétisé ne serait-ce qu’une occasion supplémentaire. Le match aurait été tout autre, son bilan en Coupe d’Europe aussi s’il met un autre but sur les trois ou quatre occasions qu’il a aux Pays-Bas. Là pour le coup, il offre un profil différent que n’a pas Milik mais qu’aurait pu avoir un Bakambu à 100% mais on sait qu’il ne l’est pas. Bamba Dieng, je pose la question mais c’est peut-être le meilleur attaquant de l’OM sur ce sprint final. Si on a un Milik qui revient, peut-être que Bamba Dieng, s’il n’a pas de pépin physique, je pense qu’il pourra être titulaire devant Milik. » Florent Germain – Source : After Marseille (09/05/22)