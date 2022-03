Barrages CdM : L’Egypte veut porter plainte contre le Sénégal de Gueye et Dieng !

Les deux Marseillais Bamba Dieng et Pape Gueye iront à la Coupe du Monde 2022 avec le Sénégal après avoir éliminé l’Egypte ce mardi soir. La fédération des Pharaons l’a mauvaise contre les Sénégalais a déposé une plainte !

Le Sénégal et l’Egypte se sont une nouvelle fois affronté dans un match décisif ce mardi ! Après la finale de la CAN il y a près de deux mois, les deux équipes africains ont joué les barrages pour la Coupe du Monde 2022.

les supporters sénégalais ont terrorisé les joueurs égyptiens — Fédération égyptienne de football

Pape Gueye et Bamba Dieng, les deux Marseillais, ont aidé leur équipe à se qualifier pour la compétition internationale qui aura lieu en novembre 2022 au Qatar. Seulement voilà, les Egyptiens n’ont pas bien vécu leur élimination, surtout avec le contexte hostile auquel ils ont dû faire face au Sénégal.

A LIRE AUSSI : Mercato : Dieng, vexé par l’attitude des dirigeants de l’OM?

Via un communiqué posté, la Fédération égyptienne de football a annoncé avoir déposé une plainte pour les évènements qui ont eu lieu lors de la rencontre. Les lasers dans les yeux des joueurs lors de la séance de pénalty ou encore les projectiles lancés lors de l’échauffement en sont la principale cause !

« La Fédération égyptienne de football a déposé une plainte formelle contre son homologue sénégalaise auprès de l’observateur de match, le responsable de la sécurité, de la CAF et de la FIFA, avant le début du match entre les deux équipes. L’équipe égyptienne a été victime de racisme après l’apparition de banderoles injurieuses dans les tribunes visant les joueurs, notamment Mohamed Salah. De plus, les supporters sénégalais ont terrorisé les joueurs égyptiens en leur lançant des bouteilles et des pierres pendant l’échauffement, ainsi qu’en attaquant le bus de l’équipe égyptienne, ce qui a provoqué des éclats de verre et des blessures, ce qui a été documenté avec des photos et des vidéos jointes à la plainte » Source : Communiqué de la Fédération égyptienne de Football (29/03/22)