Benedetto ciblé en Italie, un nouveau directeur sportif pisté, et Lopez s’exprime sur son avenir… Les 3 infos OM de ce mercredi

Rumeur Mercato OM : Naples vise Benedetto ?

L’OM doit vendre pour 60M€ pour satisfaire le Fair Play Financier. Alors que les noms de Sanson, Caleta Car ou encore Kamara ont été évoqués, le club olympien pourrait recevoir une offre pour son attaquant Dario Benedetto.

Selon le Radio Marte, dans son émission « Marte Sport Live », le Napoli serait intéressé par le profil de Dario Benedetto. L’attaquant argentin aurait déjà été proposé au club italien par le passé quand il évoluait à Boca. Pour le moment, Pipa s’entraîne fort pour être au top cette saison avec l’OM en Ligue des Champions. Un départ n’est pas à l’ordre du jour, mais…

de mon côté je vais travailler pour y arriver — Benedetto

Le joueur avait affiché sa motivation le 8 mai dernier via le compte Twitter espagnol du club olympien :

« La Ligue des Champions, c’était notre objectif de la jouer, maintenant qu’on s’est qualifié, c’est mon prochain objectif, le principal. Je vais me préparer au mieux pour pouvoir jouer tous les matches. Après il faut être réaliste, jouer trois matches par semaine c’est très difficile. Si le club décide de recruter un attaquant supplémentaire, ça sera sa décision, ça ne m’appartient pas. Moi de mon côté je vais travailler pour y arriver. » Dario Benedetto Source: Olympique de Marseille (08/05/2020)

Mercato OM: Un nouveau nom pour le poste de directeur du football ?

Depuis le départ de Zubizarreta, l’OM n’a toujours pas recruté de directeur du football. Alors que le nom d’Olivier Pickeu revient avec insistance, un autre homme serait pisté…

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé de remplaçant à Andoni Zubizarreta, alors que le mercato est ouvert depuis lundi. Les noms de Olivier Pickeu, mais aussi de Francisco Rufete sont revenus dans la presse sans que ces derniers signent officiellement à l’OM. Mais selon Le 10Sport, le club marseillais aurait coché un nouveau nom pour le poste de directeur du football, Michael Emenalo.

Ancien directeur sportif de Chelsea et Monaco

Michael Emenalo connait très bien André Villas-Boas puisque ce dernier a côtoyé le portugais à Chelsea. L’ancien directeur sportif est resté près de dix ans à Londres, avant de rejoindre Monaco en 2017. Aujourd’hui sans club depuis son départ du rocher en 2019, il intéresserait l’OM. Toujours d’après Le 10sport, aucune rencontre n’aurait eu lieu entre les deux parties. Le mercato franco-français a débuté lundi dernier, et l’OM n’a pas encore trouvé son directeur du football…

Mercato OM: Maxime Lopez fait une déclaration forte sur son avenir

Sous contrat jusqu’en 2021, Maxime Lopez a réalisé une saison moyenne. Ce dernier s’est exprimé sur son avenir, et a mis un petit coup de pression à la direction olympienne…

Le milieu de terrain formé à l’Olympique de Marseille arrive en fin de contrat en 2021. Tout comme les autres joueurs qui arrivent en fin de contrat l’année prochaine, Maxime Lopez n’aurait toujours pas reçu d’offre de prolongation. En live sur Twitch avec le streamer Warkik, il a déclaré vouloir rester à l’OM la saison prochaine, et souhaite jouer la Ligue des Champions avec son club formateur :

Je n’ai aucun signe de la direction– Lopez

« Il me reste un an de contrat, pour l’instant, je n’ai aucun signe de la direction. Je n’ai rien de plus à dire. On ne sait pas ce qu’il peut se passer. J’aimerais bien prolonger c’est sûr mais la balle n’est pas dans mon camp. Je suis bien à Marseille, je suis né ici, je vis ici. J’ai tout ici. La Ligue des Champions va nous mettre des frissons à tous, ça va faire bizarre pour tout le monde. J’espère qu’on ne prendra pas un groupe de fou. » Maxime Lopez— Source: RMC Sport