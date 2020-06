OM Mercato : Aprés Kamardin et Richard, c’est bien parti pour un 3e minot (sollicité par le Milan) ?

L’OM a proposé plusieurs contrats pros à ses meilleurs éléments. Deux ont déjà accepté, un troisième pourrait suivre…

L’OM a trouvé un accord avec le défenseur central Aaron Kamardin et le latéral droit Richecarde Richard pour un contrat de 3 ans. Le club olympien est en négociaiton avec d’autres jeunes du centre. Nassim Ahmed, Yassine Ressa, Cheikh Souaré et Fabio Vanni pourraient eux aussi passer pro dans leur club formateur. Si cela semble plus compliqué pour Niels Nkounkou et Jorès Rahou, la Provence explique que le prochain à signer son contrat pro pourrait être Ugo Bertelli,

Malgré une approche du Milan, Bertelli devrait passer pro à l’OM

En effet, selon le quotidien local, « les négociations avancent notamment dans le bon sens pour le milieu de terrain Ugo Bertelli (2003). Et si le Milan AC est revenu à la charge hier, un accord est tout proche, sur le base d’un bail de 3 ans. »

