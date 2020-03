Benedetto s’exprime sur le mercato, l’avenir de Villas-Boas, un absent et un probable retour de Thauvin… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Un absent face à Nîmes, probable présence de Thauvin dans le groupe, l’avenir de AVB et Benedetto ne craint pas la concurrence… Les 3 infos OM de ce mercredi !

OM : Villas-Boas confirme un absent, un retour et la tendance pour Thauvin face à Amiens !

L’OM reçoit Amiens ce vendredi en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. André Villas-Boas était en conférence de presse ce mercredi et a fait le point sur son effectif. Le coach olympien devra faire sans Nemanja Radonjic (reprise). Par contre Hiroki Sakai (adducteurs) sera de retour. Concernant Florian Thauvin c’est du 50/50…

Sakai disponible Radonjic forfait, Thauvin reste incertain

« Sakai a fait deux entraînements complets, il sera dans le groupe. Thauvin, il y a 50% de chance pour qu’il soit dans le groupe et sur le banc. Radonjic est toujours OUT du groupe. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse

Mercato : Un nouvel attaquant à l’OM? Benedetto n’a pas peur !

En conférence de presse ce mercredi avant la réception d’Amiens, Dario Benedetto s’est exprimé sur les rumeurs autour de la venue d’un nouvel attaquant.

Ce mercredi, Dario Benedetto était en conférence de presse après avoir inscrit un triplé face à Nîmes lors de la dernière journée. L’attaquant argentin, qui pourrait avoir de la concurrence la saison prochaine, n’a pas souhaité commenter cette possibilité.

Après, si un nouvel attaquant arrive… — BENEDETTO

Selon lui, ce n’est pas de ressort si un nouveau buteur débarque au club. Il assure cependant qu’il continuerait à travailler pour jouer tous les matchs, même si cela risque d’être compliqué avec une probable compétition européenne…

« Je travaille pour moi, pour l’équipe, pour donner le meilleur. Je ne suis pas celui qui décide s’il faut recruter un nouvel attaquant. Evidemment, je suis heureux d’avoir marqué trois buts et j’espère poursuive de cette manière. Après, si un nouvel attaquant arrive… c’est quelque chose qui me dépasse. Je vais me préparer du mieux possible physiquement pour essayer de jouer tous les matchs. Je vais le tenter mais il faut aussi être lucide que trois matchs par semaine, c’est beaucoup. Je vais essayer de tous les jouer. Après, qu’il faille recruter un autre attaquant, je le répète: ce n’est pas ma décision mais celle d’un peu plus haut. Mais je vais travailler dur pour tenter de tous les jouer »

Dario Benedetto – Source : Conférence de presse

OM : Villas-Boas en dit un peu plus son avenir…

Ce mercredi en conférence de presse, André Villas-Boas a de nouveau évoqué son avenir. Il attend de rencontrer les dirigeants pour préparer la saison prochaine…

Comme la semaine dernière, André Villas-Boas a été questionné sur son avenir à l’Olympique de Marseille. Le coach portugais attend une nouvelle fois un signe de la part du club afin de voir quels sont les projets pour la saison prochaine.

Quand le club sera prêt, on en parlera — AVB

« Mon avenir ? C’est difficile de répondre. Je suis très bien en France. J’ai vécu de très bonnes expériences partout, sauf en Angleterre, j’ai été très bien reçu. En France, tout le monde me respecte, que ce soit les joueurs, le vestiaire, la presse, le public français, pas seulement celui de l’OM. Je suis très bien, mais il y a d’autres choses dont on doit parler. On clarifiera tout ça au bon timing, la qualification n’est pas assurée. Nous sommes des adultes, on parlera en face à face dans le bon timing. Il était un peu plus juste avec 11-12 points d’avance, il l’est un peu moins avec 8-9. Il ne faut pas sauter les étapes. Je suis sous contrat pour l’année prochaine. Quand le club sera prêt, on en parlera. Le public, le respect que j’ai de la France, des autres entraîneurs, c’est incroyable et j’apprécie beaucoup »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse