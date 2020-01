Benjamin Mendy mort de rire suite à la dernière rumeur mercato à l’OM…

Même si le mercato hivernal 2020 de l’OM s’annonce peu actif, plusieurs rumeurs ont été évoquées cette semaine. Un latéral gauche est même évoque, ce qui a le don d’amuser le latéral de City, Benjamin Mendy.

En effet selon les informations du média FootMercato, l’Olympique de Marseille étudierait une nouvelle piste pour concurrencer Jordan Amavi. Zubizarreta serait venu aux renseignements auprès de son club norvégien, Strømsgodset IF concernant Prosper Mendy. Le club demanderait une somme de 500 000 euros pour le joueur sénégalais sous contrat jusqu’en 2021. Marseille ne serait pas le seul sur ce dossier, puisque Stoke City aurait également supervisé le joueur de 23 ans. Un nouveau Mendy latéral gauche à Marseille ? De quoi faire marrer Benjamin Mendy…

Prosper Mendy vers l’OM ? ça fait marrer Benjamin…

Sur Twitter, l’ancien latéral de l’OM aujourd’hui à Manchester City a commenté cette rumeur non sans humour : « And another one #TeamMendyLateralGauche ». Il faut dire qu’effectivement il y a plusieurs Mendy à ce poste: Benjamin (Ciy), Ferland (Real Madrid), Arial (Lens) et donc Prosper (Strømsgodset).