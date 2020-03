Benzema en remet un couche sur Giroud !

Hier lors d’un live sur son compte Instagram, L’ancien joueur de Lyon et actuel buteur du Real, Karim Benzema avait donné son sentiment le niveau d’Olivier Giroud par rapport au sien. Le madrilène n’avait pas hésité à réaliser une comparaison peu reluisante pour l’ancien montpelliérain :

« On ne confond pas la F1 et le karting, avait-il lâché au sujet de celui avec qui il était en concurrence en équipe de France jusqu’en 2015. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1, » avait il lancé créant instantanément la polémique sur les réseaux sociaux.

Ce lundi, Karim Benzema en donc remis une couche pour s’expliquer :

« A chaque fois, le lendemain (des lives), il y a toujours des petits trucs, regrette-t-il. Les gens deviennent fous. Sur Olivier Giroud, j’ai dit la vérité tout simplement. On n’a pas retenu ce que je disais sur ce qu’il apportait en équipe de France. On a juste retenu quand j’ai dit que j’étais la F1 et lui le karting. C’est ce que je pense et c’est la vérité. C’est comme ça. Si tu me demandes, « R9″ (Ronaldo, le Brésilien, ndlr), c’est la F1 et moi, je suis le karting. Bref, c’est comme ça, on va passer à autre chose. » Karim Benzema – Source Twitter