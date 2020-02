Habib Beye voit un « côté pervers » au fonctionement de cet OM…

Aux commentaires de ce médiocre 0-0 entre l’OM et Bordeaux dimanche soir sur Canal+, Habib Beye s’est confié sur le niveau de jeu actuel de l’OM…

L’ancien latéral droit marseillais pointe du doigt la Payet dépendance mais aussi le niveau technique des olympiens. Il s’inquiète aussi de la fatigue affichée par les hommes d’André Villas-Boas. Habib Beye s’est exprimé sur Canal+.

On attend plus de l’OM mais peut-être qu’il y a un peu de fatigue — Beye

“Est-ce un essoufflement ou simplement les limites de l’OM ? Marseille est “Payet dépendant”, cela a un côté pervers. Quand il n’est pas bien, personne ne prend ses responsabilités. Il n’y a aucune verticalité dans le milieu de terrain, cela manque à l’OM. Globalement, quand on voit ce match, les deux entraîneurs n’ont pas appuyé sur les faiblesses adverses. On attend plus de l’OM mais peut-être qu’il y a un peu de fatigue, ce qui explique aussi la qualité technique moyenne affichée par Marseille”. Habib Beye – source Canal+