Blanco bientôt de retour, sanction confirmée pour Gueye, Payet en larmes pour annoncer son départ… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Mercato OM : Après Aubameyang, la 4e recrue arrive ! Affaire Pape Gueye vs Watford, le joueur sanctionné, l’OM blanchi ! Mercato OM : Payet explique sans colère (mais en larmes) son départ…

Mercato OM : Après Aubameyang, la 4e recrue arrive !

Après Kondogbia, Lodi et Aubameyang, une quatrième recrue devrait débarquer. L’OM a quasiment bouclé le retour de Rubén Blanco. Le portier espagnol a donné satisfaction comme doublure la saison dernière et devrait revenir à Marseille.

L’Olympique de Marseille serait sur le point de faire revenir Rubén Blanco. Le gardien espagnol de 27 ans était prêté au club la saison dernière, sans option d’achat et Pablo Longoria aurait décidé de tout de même ramener le portier du Celta Vigo à Marseille.

À moins qu’il ne soit prêté une seconde fois, l’OM va devoir dépenser quelques millions pour faire revenir Blanco, qui est sous contrat jusqu’en 2027 avec le Celta. Selon El Chiringuito, l’affaire serait proche d’être conclue et Vigo aurait déjà trouvé un potentiel remplaçant, en la personne de David Soria, portier du Getafe FC.

« Marseille et le Celta ont pratiquement bouclé le transfert de Rubén Blanco.

La formation Viguésa pense à David Soria en remplacement. »

🔜Marsella y Celta tienen prácticamente cerrado el traspaso de Rubén Blanco. ‼️El conjunto vigués piensa en David Soria como recambio #LaLigaHypermotion. 📝@pablopatinho29 pic.twitter.com/avp5QmD4Mu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 20, 2023

Longoria apprécie la dynamique Lopez-Blanco

Lors de la conférence de presse de fin de saison, le président olympien avait expliqué qu’il avait adoré ce qu’il avait vu en termes de concurrence au poste de gardien de but : « J’étais content avec les gardiens cette saison. Chapeau à Ruben Blanco. Il a bien travaillé cette saison, il a toujours été positif, il a cherché à mettre de la compétition et de la pression à Pau, de façon élégante ».

Pablo Longoria a même déclaré ceci à propos de l’ambiance au sein du petit groupe composé de Jon Pascua, l’entraîneur des gardiens et les trois portiers du groupe professionnel, Pau Lopez, Ruben Blanco et Simon Ngapandouetnbu : « L’ambiance qui a existé entre les gardiens, ça a été quelque chose de très positif. L’une des choses les plus positives que j’ai vu dans ce club ».

Quid de Simon ?

Ce retour programmé est cependant un coup dur pour Simon Ngapandouetnbu qui va de nouveau passer troisième gardien dans la hiérarchie. À 20 ans, le Camerounais n’a disputé aucun match professionnel avec l’OM et pourrait avoir envie de découvrir le haut-niveau. Selon certains observateurs, Ngapandouetnbu a un talent fou mais visiblement le club phocéen ne lui fait pas encore confiance pour ce poste de numéro 2, pour le moment.

Un départ semble donc plus que probable pour lui cet été, que ce soit en prêt ou définitivement.

Affaire Pape Gueye vs Watford, le joueur sanctionné, l’OM blanchi !

Le TAS vient de faire part de sa décision concernant l’affaire Pape Gueye à toutes les parties impliquées. L’interdiction de recrutement prononcée contre l’OM est levée et le joueur reçoit une amende de 2,5M€ et sera suspendu 4 mois.

Le Tribunal Arbitral du Sport vient de rendre son verdict concernant l’affaire Pape Gueye. L’Equipe révèle que l’interdiction de recruter de 12 mois prononcée par la FIFA contre l’Olympique de Marseille suite au conflit autour du transfert avorté de Pape Gueye à Watford vient d’être levée.

Pour rappel, à l’été 2020 le milieu de terrain sénégalais qui évoluait à l’époque au Havre avait signé à Watford avant de se rétracter au dernier moment et s’engager à l’OM. Le club olympien avait fait appel en janvier 2022 et a été entendu en mars dernier.

Sanctionné en première instance par la FIFA d’une interdiction de recrutement de douze mois puis entendu en appel par le Tribunal arbitral du sport, l’OM a vu sa sanction levée dans le cadre de son contentieux avec Watford après le transfert de Pape Gueye. https://t.co/DBFIkDst1p pic.twitter.com/oMSDtZs8pj — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 21, 2023

Suspendu 4 mois, Gueye va prolonger ?

La sanction qui aurait interdit au club de recruter durant deux mercatos est finalement abandonnée mais le joueur, lui, est tout de même condamné à verser une amende de 2,5 millions d’euros et sera suspendu 4 mois selon RMC: « toutefois, la décision du TAS confirme le reste de la décision de la FIFA dans cette affaire. Par conséquent, Pape Gueye devra verser environ 2,5 millions d’euros à Watford et sera suspendu pour une durée de quatre mois ! » Dans ces conditions, un transfert semble impossible, reste à savoir si le joueur va prolonger son contrat qui se termine en juin 2024.

⚪🔵 Comme annoncé par le journal L’Équipe, le Tribunal Arbitral du Sport a confirmé l’annulation de l’interdiction de recrutement pour douze mois prononcée en première instance par la FIFA contre l’OM dans le cadre de son contentieux avec Watford avec le transfert de Pape Gueye… pic.twitter.com/k4tWrwU6sN — RMC Sport (@RMCsport) July 21, 2023

Mercato OM : Payet explique sans colère (mais en larmes) son départ…

Pablo Longoria et Dimitri Payet ont convié la presse pour annoncer le départ du milieu de terrain. Ce dernier a confirmé que cette décision était celle de la direction.

Après des mots élogieux de Pablo Longoria, Dimitri Payet a eu énormément de mal a parler et expliquer son départ de l’OM. En larmes, le meneur de jeu a quand même préciser que c’était la décision du club, pas la sienne.

Pas simple à digérer mais je pense que ça a le mérite d’être honnête

« Comme l’a dit le président, on a toujours eu une relation franche et sincère. On a eu une discussion bien avant la reprise de l’entraînement et il a fait part d’une honnêteté. Ce n’est pas simple à digérer mais je pense que ça a le mérite d’être honnête. Ce n’est pas ce qui était prévu de mon côté. J’ai mis un peu de temps à essayer de trouver la meilleure solution et la meilleure solution est d’accepter la décision du club. On s’est posé autour d’une table et on a discuté de beaucoup de points. Le club m’a proposé, si j’arrêtais aujourd’hui, une reconversion. Mais j’ai encore du ballon et du plaisir à donner… On a avancé aussi sur l’après-carrière et sur le fait d’intégrer le club à la fin de ma carrière. Ma fin de carrière sera marquée par mon retour ici. Pour acter cela, on a discuté d’un jubilé qui sera fait ici au Vélodrome avec les gens qui ont compté pour moi. »

#Payet : « J’aimerai continuer à jouer au foot, car je sors d’une saison difficile avec peu de temps de jeu. (…) (craque et pleure…) » #OM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 21, 2023

Il n’y a pas de colère, c’est le football…

« Il n’y a pas de colère. Je l’aurais mal pris si le club n’avait pas été correct avec moi. Ils ont été plus que corrects. C’est le football. Avec les années qui passent, on a tendance à peut-être moins jouer mais il faut respecter leurs décisions, respecter ce qu’ils sont en train de mettre en place. Je serai le premier supporter de l’OM. Je tiens à m’excuser par rapport à mes coéquipiers… J’ai reçu beaucoup de message mais j’ai répondu à personne parce que je ne pouvais pas parler. Je m’excuse auprès d’eux. »